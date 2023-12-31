Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Йоэль Похьянпало
|Венеция
|32
|22
|4
|0.69
|2
|Дженнаро Тутино
|Козенца
|34
|19
|4
|0.56
|3
|Маттео Луиджи Брунори
|Палермо
|38
|17
|6
|0.45
|4
|Массимо Кода
|Кремонезе
|34
|16
|4
|0.47
|5
|Даниэле Казираги
|Зюйдтироль
|36
|16
|11
|0.44
|6
|Пьетро Иеммелло
|Катанцаро
|34
|15
|1
|0.44
|7
|Патрик Кутроне
|Комо
|32
|14
|0
|0.44
|8
|Кристиан Гюткьяер
|Венеция
|38
|11
|1
|0.29
|9
|Деннис Ман
|Парма
|32
|11
|2
|0.34
|10
|Джузеппе Сибилли
|Бари
|36
|11
|3
|0.31
|11
|Педру Мендеш
|Асколи
|27
|11
|4
|0.41
|12
|Томмазо Бьяши
|Катанцаро
|35
|10
|0
|0.29
|13
|Мануэль Де Лука
|Сампдория
|30
|10
|2
|0.33
|14
|Габриэле Мончини
|Брешиа
|34
|10
|2
|0.29
|15
|Маттиа Валоти
|Пиза
|32
|10
|3
|0.31
|16
|Адриан Бенедичак
|Парма
|31
|10
|6
|0.32
|17
|Николо Бусо
|Лекко
|34
|9
|0
|0.26
|18
|Alessandro Gabrielloni
|Комо
|37
|9
|0
|0.24
|19
|Антонио Раймондо
|Тернана
|39
|9
|0
|0.23
|20
|Дженнаро Боррелли
|Брешиа
|28
|9
|1
|0.32
|21
|Яри Вандепутте
|Катанцаро
|35
|9
|1
|0.26
|22
|Фабио Борини
|Сампдория
|22
|9
|4
|0.41
|23
|Лука Пандольфи
|Циттаделла
|27
|8
|0
|0.30
|24
|Адриан Бернабе
|Парма
|35
|8
|0
|0.23
|25
|Рафаэль Одогву
|Зюйдтироль
|29
|8
|1
|0.28
|26
|Андреа Ла Мантия
|Феральписало
|37
|8
|3
|0.22
|27
|Симоне Верди
|Комо
|34
|8
|4
|0.24
|28
|Филиппо Дистефано
|Тернана
|31
|7
|0
|0.23
|29
|Якопо Сегре
|Палермо
|34
|7
|0
|0.21
|30
|Лукас Да Кунья
|Комо
|35
|7
|0
|0.20
|31
|Джанлука Бусио
|Венеция
|36
|7
|0
|0.19
|32
|Марко Насти
|Бари
|36
|7
|0
|0.19
|33
|Даниэле Верде
|Специя
|29
|7
|3
|0.24
|34
|Антонио Палумбо
|Модена
|36
|7
|5
|0.19
|35
|Гастон Перейро
|Тернана
|19
|6
|0
|0.32
|36
|Себастьяно Эспозито
|Сампдория
|22
|6
|0
|0.27
|37
|Лука Стриццоло
|Модена
|24
|6
|0
|0.25
|38
|Nicholas Bonfanti
|Пиза, Модена
|26
|6
|0
|0.23
|39
|Валентин Михаила
|Парма
|32
|6
|0
|0.19
|40
|Таннер Тессманн
|Венеция
|36
|6
|0
|0.17