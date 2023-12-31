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    Бомбардиры Италия. Серия В

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Йоэль Похьянпало Венеция 32 22 4 0.69
    2 Дженнаро Тутино Козенца 34 19 4 0.56
    3 Маттео Луиджи Брунори Палермо 38 17 6 0.45
    4 Массимо Кода Кремонезе 34 16 4 0.47
    5 Даниэле Казираги Зюйдтироль 36 16 11 0.44
    6 Пьетро Иеммелло Катанцаро 34 15 1 0.44
    7 Патрик Кутроне Комо 32 14 0 0.44
    8 Кристиан Гюткьяер Венеция 38 11 1 0.29
    9 Деннис Ман Парма 32 11 2 0.34
    10 Джузеппе Сибилли Бари 36 11 3 0.31
    11 Педру Мендеш Асколи 27 11 4 0.41
    12 Томмазо Бьяши Катанцаро 35 10 0 0.29
    13 Мануэль Де Лука Сампдория 30 10 2 0.33
    14 Габриэле Мончини Брешиа 34 10 2 0.29
    15 Маттиа Валоти Пиза 32 10 3 0.31
    16 Адриан Бенедичак Парма 31 10 6 0.32
    17 Николо Бусо Лекко 34 9 0 0.26
    18 Alessandro Gabrielloni Комо 37 9 0 0.24
    19 Антонио Раймондо Тернана 39 9 0 0.23
    20 Дженнаро Боррелли Брешиа 28 9 1 0.32
    21 Яри Вандепутте Катанцаро 35 9 1 0.26
    22 Фабио Борини Сампдория 22 9 4 0.41
    23 Лука Пандольфи Циттаделла 27 8 0 0.30
    24 Адриан Бернабе Парма 35 8 0 0.23
    25 Рафаэль Одогву Зюйдтироль 29 8 1 0.28
    26 Андреа Ла Мантия Феральписало 37 8 3 0.22
    27 Симоне Верди Комо 34 8 4 0.24
    28 Филиппо Дистефано Тернана 31 7 0 0.23
    29 Якопо Сегре Палермо 34 7 0 0.21
    30 Лукас Да Кунья Комо 35 7 0 0.20
    31 Джанлука Бусио Венеция 36 7 0 0.19
    32 Марко Насти Бари 36 7 0 0.19
    33 Даниэле Верде Специя 29 7 3 0.24
    34 Антонио Палумбо Модена 36 7 5 0.19
    35 Гастон Перейро Тернана 19 6 0 0.32
    36 Себастьяно Эспозито Сампдория 22 6 0 0.27
    37 Лука Стриццоло Модена 24 6 0 0.25
    38 Nicholas Bonfanti Пиза, Модена 26 6 0 0.23
    39 Валентин Михаила Парма 32 6 0 0.19
    40 Таннер Тессманн Венеция 36 6 0 0.17
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