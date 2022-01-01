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Главная
Италия. Серия B
Футбольные арбитры
Италия. Серия В 2025-2026 - судьи
#
Судья
Город
Возраст
1
Масса Давиде
Империя
45
2
Мариани Маурицио
Рим
44
3
Гуида Марко
Торре-Аннунциата
45
4
Довери Даниэле
Рим
48
5
Ла Пенна Федерико
Рим
42
6
Ди Белло Марко
Бриндизи
45
7
Сакки Хуан Лука
н/д
н/д
8
Мареска Фабио
Неаполь
45
9
Маринелли Ливио
Тиволи
41
10
Муцера Джузеппе
Палермо
н/д
11
Абиссо Розарио
Палермо
н/д
12
Тремолада Париде
Монца
37
13
Айрольди Джованни
н/д
н/д
14
Киффи Даниэле
Падуя
н/д
15
Феррьери Капути Мария Соле
Ливорно
35
16
Массими Лука
н/д
н/д
17
Пиччинини Марко
н/д
н/д
18
Маркетти Маттео
н/д
41
19
Ди Марко Давиде
Чампино
33
20
Зуфферли Лука
Удине
35
21
Содза Симоне
н/д
38
22
Манганьелло Джанлука
Пинероло
н/д
23
Марченаро Маттео
Генуя
33
24
Арена Альберто Рубен
н/д
34
25
Коллу Джузеппе
Кальяри
36
26
Фаббри Микаэль
Фаэнца
42
27
Коломбо Андреа
н/д
н/д
28
Рапуано Антонио
н/д
н/д
29
Пайретто Лука
Турин
42
30
Фурно Франческо
Рим
42
31
Дьонизи Федерико
Л'Аквила
н/д
32
Фелисиани Эрманно
Терамо
н/д
33
Бонасина Кевин
Бергамо
32
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