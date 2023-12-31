Сезон:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Парма
|23
|14
|6
|3
|43:22
|+21
|48
|2.
|Комо
|24
|13
|6
|5
|33:25
|+8
|45
|3.
|Кремонезе
|23
|13
|5
|5
|32:16
|+16
|44
|4.
|Венеция
|23
|12
|6
|5
|40:27
|+13
|42
|5.
|Палермо
|23
|11
|6
|6
|40:27
|+13
|39
|6.
|Циттаделла
|23
|10
|6
|7
|27:27
|0
|36
|7.
|Катанцаро
|23
|10
|5
|8
|35:32
|+3
|35
|8.
|Брешиа
|24
|8
|8
|8
|25:24
|+1
|32
|9.
|Модена
|23
|8
|8
|7
|26:30
|-4
|32
|10.
|Сампдория
|23
|8
|5
|10
|31:36
|-5
|29
|11.
|Реджана 1919
|23
|6
|11
|6
|28:29
|-1
|29
|12.
|Козенца
|23
|7
|7
|9
|25:25
|0
|28
|13.
|Бари
|23
|5
|12
|6
|23:28
|-5
|27
|14.
|Пиза
|23
|6
|9
|8
|26:28
|-2
|27
|15.
|Зюйдтироль
|23
|6
|7
|10
|29:31
|-2
|25
|16.
|Асколи
|23
|5
|7
|11
|22:29
|-7
|22
|17.
|Специя
|23
|4
|9
|10
|20:33
|-13
|21
|18.
|Тернана
|23
|5
|6
|12
|26:32
|-6
|21
|19.
|Феральписало
|23
|5
|6
|12
|24:37
|-13
|21
|20.
|Лекко
|23
|5
|5
|13
|25:42
|-17
|20
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Венеция
|12
|8
|3
|1
|26:15
|+11
|27
|2.
|Парма
|12
|7
|5
|0
|21:10
|+11
|26
|3.
|Комо
|12
|7
|3
|2
|19:13
|+6
|24
|4.
|Циттаделла
|12
|7
|2
|3
|18:14
|+4
|23
|5.
|Палермо
|12
|7
|1
|4
|23:14
|+9
|22
|6.
|Кремонезе
|12
|6
|3
|3
|15:7
|+8
|21
|7.
|Катанцаро
|11
|6
|2
|3
|22:16
|+6
|20
|8.
|Модена
|11
|5
|2
|4
|13:12
|+1
|17
|9.
|Козенца
|12
|4
|4
|4
|20:15
|+5
|16
|10.
|Брешиа
|12
|4
|4
|4
|12:12
|0
|16
|11.
|Бари
|11
|3
|6
|2
|11:12
|-1
|15
|12.
|Сампдория
|12
|4
|2
|6
|15:18
|-3
|14
|13.
|Реджана 1919
|12
|2
|8
|2
|13:14
|-1
|14
|14.
|Тернана
|12
|3
|4
|5
|11:10
|+1
|13
|15.
|Зюйдтироль
|11
|3
|3
|5
|14:14
|0
|12
|16.
|Асколи
|11
|3
|3
|5
|12:12
|0
|12
|17.
|Феральписало
|11
|3
|3
|5
|15:16
|-1
|12
|18.
|Пиза
|11
|2
|5
|4
|13:15
|-2
|11
|19.
|Лекко
|11
|3
|1
|7
|13:20
|-7
|10
|20.
|Специя
|11
|1
|6
|4
|6:9
|-3
|9
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Кремонезе
|11
|7
|2
|2
|17:9
|+8
|23
|2.
|Парма
|11
|7
|1
|3
|22:12
|+10
|22
|3.
|Комо
|12
|6
|3
|3
|14:12
|+2
|21
|4.
|Палермо
|11
|4
|5
|2
|17:13
|+4
|17
|5.
|Брешиа
|12
|4
|4
|4
|13:12
|+1
|16
|6.
|Пиза
|12
|4
|4
|4
|13:13
|0
|16
|7.
|Венеция
|11
|4
|3
|4
|14:12
|+2
|15
|8.
|Реджана 1919
|11
|4
|3
|4
|15:15
|0
|15
|9.
|Сампдория
|11
|4
|3
|4
|16:18
|-2
|15
|10.
|Катанцаро
|12
|4
|3
|5
|13:16
|-3
|15
|11.
|Модена
|12
|3
|6
|3
|13:18
|-5
|15
|12.
|Зюйдтироль
|12
|3
|4
|5
|15:17
|-2
|13
|13.
|Циттаделла
|11
|3
|4
|4
|9:13
|-4
|13
|14.
|Козенца
|11
|3
|3
|5
|5:10
|-5
|12
|15.
|Специя
|12
|3
|3
|6
|14:24
|-10
|12
|16.
|Бари
|12
|2
|6
|4
|12:16
|-4
|12
|17.
|Асколи
|12
|2
|4
|6
|10:17
|-7
|10
|18.
|Лекко
|12
|2
|4
|6
|12:22
|-10
|10
|19.
|Феральписало
|12
|2
|3
|7
|9:21
|-12
|9
|20.
|Тернана
|11
|2
|2
|7
|15:22
|-7
|8