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    Италия. Серия В - таблица

    Сезон:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Парма 23 14 6 3 43:22 +21 48
    2. Комо 24 13 6 5 33:25 +8 45
    3. Кремонезе 23 13 5 5 32:16 +16 44
    4. Венеция 23 12 6 5 40:27 +13 42
    5. Палермо 23 11 6 6 40:27 +13 39
    6. Циттаделла 23 10 6 7 27:27 0 36
    7. Катанцаро 23 10 5 8 35:32 +3 35
    8. Брешиа 24 8 8 8 25:24 +1 32
    9. Модена 23 8 8 7 26:30 -4 32
    10. Сампдория 23 8 5 10 31:36 -5 29
    11. Реджана 1919 23 6 11 6 28:29 -1 29
    12. Козенца 23 7 7 9 25:25 0 28
    13. Бари 23 5 12 6 23:28 -5 27
    14. Пиза 23 6 9 8 26:28 -2 27
    15. Зюйдтироль 23 6 7 10 29:31 -2 25
    16. Асколи 23 5 7 11 22:29 -7 22
    17. Специя 23 4 9 10 20:33 -13 21
    18. Тернана 23 5 6 12 26:32 -6 21
    19. Феральписало 23 5 6 12 24:37 -13 21
    20. Лекко 23 5 5 13 25:42 -17 20
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Венеция 12 8 3 1 26:15 +11 27
    2. Парма 12 7 5 0 21:10 +11 26
    3. Комо 12 7 3 2 19:13 +6 24
    4. Циттаделла 12 7 2 3 18:14 +4 23
    5. Палермо 12 7 1 4 23:14 +9 22
    6. Кремонезе 12 6 3 3 15:7 +8 21
    7. Катанцаро 11 6 2 3 22:16 +6 20
    8. Модена 11 5 2 4 13:12 +1 17
    9. Козенца 12 4 4 4 20:15 +5 16
    10. Брешиа 12 4 4 4 12:12 0 16
    11. Бари 11 3 6 2 11:12 -1 15
    12. Сампдория 12 4 2 6 15:18 -3 14
    13. Реджана 1919 12 2 8 2 13:14 -1 14
    14. Тернана 12 3 4 5 11:10 +1 13
    15. Зюйдтироль 11 3 3 5 14:14 0 12
    16. Асколи 11 3 3 5 12:12 0 12
    17. Феральписало 11 3 3 5 15:16 -1 12
    18. Пиза 11 2 5 4 13:15 -2 11
    19. Лекко 11 3 1 7 13:20 -7 10
    20. Специя 11 1 6 4 6:9 -3 9
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Кремонезе 11 7 2 2 17:9 +8 23
    2. Парма 11 7 1 3 22:12 +10 22
    3. Комо 12 6 3 3 14:12 +2 21
    4. Палермо 11 4 5 2 17:13 +4 17
    5. Брешиа 12 4 4 4 13:12 +1 16
    6. Пиза 12 4 4 4 13:13 0 16
    7. Венеция 11 4 3 4 14:12 +2 15
    8. Реджана 1919 11 4 3 4 15:15 0 15
    9. Сампдория 11 4 3 4 16:18 -2 15
    10. Катанцаро 12 4 3 5 13:16 -3 15
    11. Модена 12 3 6 3 13:18 -5 15
    12. Зюйдтироль 12 3 4 5 15:17 -2 13
    13. Циттаделла 11 3 4 4 9:13 -4 13
    14. Козенца 11 3 3 5 5:10 -5 12
    15. Специя 12 3 3 6 14:24 -10 12
    16. Бари 12 2 6 4 12:16 -4 12
    17. Асколи 12 2 4 6 10:17 -7 10
    18. Лекко 12 2 4 6 12:22 -10 10
    19. Феральписало 12 2 3 7 9:21 -12 9
    20. Тернана 11 2 2 7 15:22 -7 8
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