Алессио Дионизи
Тренер
|Имя
|Алессио
|Фамилия
|Дионизи
|Команда
|Сассуоло
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|1 апреля 1980
|Имя
|Алессио
|Фамилия
|Дионизи
|Команда
|Сассуоло
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|1 апреля 1980
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Удинезе
|2 : 2
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 22 тур
|17.02.2023
|Сассуоло
|0 : 2
|Наполи
|Италия. Серия А, 23 тур
|25.02.2023
|Лечче
|0 : 1
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 24 тур
|06.03.2023
|Сассуоло
|3 : 2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 25 тур
|12.03.2023
|Рома
|3 : 4
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 26 тур