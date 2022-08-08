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    Алессио Дионизи

    Тренер
    Имя Алессио
    Фамилия Дионизи
    Команда Сассуоло
    Гражданство Италия
    Дата рождения 1 апреля 1980
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Удинезе 2 : 2 Сассуоло Италия. Серия А, 22 тур
    17.02.2023 Сассуоло 0 : 2 Наполи Италия. Серия А, 23 тур
    25.02.2023 Лечче 0 : 1 Сассуоло Италия. Серия А, 24 тур
    06.03.2023 Сассуоло 3 : 2 Кремонезе Италия. Серия А, 25 тур
    12.03.2023 Рома 3 : 4 Сассуоло Италия. Серия А, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сассуоло 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.08.2022 Модена 3 : 2 Сассуоло
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