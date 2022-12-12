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Филиппо Индзаги
Главные новости
01:03
Топ-10 самых популярных футболистов по запросам в Google за 2023 год
1
00:57
Примера. «Атлетико» победил «Жирону» (1:0) благодаря голу на 94-й минуте
00:30
«Мне стыдно, наша репутация поставлена на карту»: глава Ла Лиги Тебас – о судейском скандале «Барселоны»
1
00:18
Два топ-клуба РПЛ пытались зимой арендовать Сутормина у «Зенита»
1
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
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Все новости
00:47
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1) и остался на 4-м месте
13 марта
23:50
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23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
3
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
3
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
22:57
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Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
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22:49
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ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
1
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
4
21:44
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3
21:35
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Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
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21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
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«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
5
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
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19:39
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Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
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Филиппо Индзаги
Тренер
Имя
Филиппо
Фамилия
Индзаги
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 августа 1973
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2018/2019
Товарищеские матчи 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Трофео ТИМ 2014
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Беневенто
1
1
0
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
14.08.2021
Беневенто
2 : 1
СПАЛ
24 февраля
14:05
Ди Мария – четвертый игрок в истории «Ювентуса» с хет-триком в гостевом еврокубковом матче
1
12 декабря 2022
13:45
«Очень тяжело признать, что это конец». Индзаги – о Роналду
6
20 октября 2022
12:56
Стали известны претенденты на звание лучшего тренера года по версии Globe Soccer Awards
1
8 сентября 2022
01:00
Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов, превзойдя Роналду, Неймара и Индзаги
1
24 марта 2022
08:56
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
9 июня 2021
13:46
Фото
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2
19 мая 2021
11:26
«Беневенто» Филиппо Индзаги вылетел из Серии А, после того как «Лацио» Симоне Индзаги не обыграл «Торино»
5
1 мая 2021
23:43
Серия А. «Милан» победил «Беневенто» Филиппо Индзаги, Гайч вышел на 76-й минуте
1
23 марта 2021
12:59
Индзаги – о Гайче: «По характеристикам он напоминает Левандовского. Только он еще и молод»
6
10 марта 2021
01:22
Кьеза – первый итальянец из «Ювентуса» после Индзаги, забивший 2+ мяча в матче плей-офф ЛЧ
1
26 января 2021
17:11
«Филиппо Индзаги крайне заинтересован в Адольфо». «Беневенто» подтвердил договоренность по Гайчу
3
23 января 2021
00:44
Серия А. «Торино» в первом матче Николы на 93-й минуте ушел от поражения от «Беневенто» Филиппо Индзаги
12 декабря 2020
00:40
Серия А. «Сассуоло» в меньшинстве обыграл «Беневенто» Филиппо Индзаги и вышел на второе место
1
28 ноября 2020
22:01
Серия А. «Ювентус» обменялся голами с «Беневенто» Филиппо Индзаги
4
25 октября 2020
11:46
Жалолиддинов: «На просмотре в «Беневенто» чувствовал, что Индзаги во мне заинтересован»
26 сентября 2020
21:10
Серия А. «Лацио» обыграл «Кальяри»; «Сампдория» упустила преимущество в два мяча и уступила «Беневенто» Индзаги
30 июня 2020
00:44
«Беневенто» Филиппо Индзаги вышел в Серию А, установив рекорд во втором итальянском дивизионе
2
1 марта 2020
12:15
Команды братьев Индзаги лидируют в Серии А и Серии В. Такое случилось впервые в истории
2
22 июня 2019
12:42
Филиппо Индзаги возглавил клуб Серии В «Беневенто»
1
28 января 2019
23:23
Фото
Михайлович вновь сменил Филиппо Индзаги на посту главного тренера. На этот раз – в «Болонье»
1
19 декабря 2018
10:58
Гаттузо – об ударе Индзаги по спине: «Чем сильнее бью – тем больше люблю»
13 июня 2018
22:54
Фото
Филиппо Индзаги – новый главный тренер «Болоньи»
11 апреля 2018
15:25
Филиппо Индзаги претендует на пост главного тренера «Дженоа», в который может перейти Кришито
10 ноября 2017
18:53
Индзаги посоветовал итальянцам сыграть против Швеции на контратаках
26 августа 2017
09:16
Индзаги: «Милан» будет бороться за чемпионство»
1
26 мая 2017
06:32
Филиппо Индзаги может возглавить «Сассуоло»
2
18 мая 2017
01:25
Индзаги: «В финалах все решают детали. В матче с «Ювентусом» они были не на нашей стороне»
27 февраля 2017
23:13
Невилл: «Габбиадини напоминает мне Филиппо Индзаги»
1
6 сентября 2016
18:24
Филиппо Индзаги: «Пока в Италии есть «Ювентус», борьбы за скудетто можно не ждать»
2
7 июня 2016
17:39
Филиппо Индзаги стал главным тренером «Венеции»
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22.04.2016 09:10
Почему все ненавидят «Милан»
Откровенное вранье руководства, неуважение к тренерам, загубленные карьеры и угробленные таланты – все это нынешний «Милан». «Бомбардир» находит причины и факты, доказывающие, что этот клуб больше нельзя любить.
11
05.01.2016 10:00
Как Флорентино Перес провернул главную аферу сезона
Рафаэля Бенитеса наконец-то уволили. Болельщики «Реала» возрадовались и получили на посту главного тренера клуба легендарного Зинедина Зидана. «Бомбардир» рассказывает о том, почему от этого назначения в глобальном плане не следует ждать ничего хорошего.
2
14.04.2016 09:30
Зидан, Буффон, Недвед и еще восемь самых дорогих трансферов сезона 2001/2002
Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» продолжает вспоминать самые крупные трансферные сделки прошлых лет.
1
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