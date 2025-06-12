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Италия. Серия B
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Палермо
Филиппо Индзаги
Новости
Филиппо Индзаги - новости
Палермо
Италия
9 августа 1973 (53)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
«Милан» пополнил Зал славы клуба тремя форвардами
2024.12.12 21:38
Индзаги уволен из «Салернитаны»
2024.02.11 14:13
Серия А. «Милан» спасся в матче с «Салернитаной» Индзаги (2:2)
2023.12.23 00:45
Филиппо Индзаги возглавил клуб Серии А
2023.10.10 22:43
1
Пост
Ох, сколько топ-клубов летом могут сменить тренера. Мы разобрали каждый случай
2023.03.16 12:58
5
Ди Мария – четвертый игрок в истории «Ювентуса» с хет-триком в гостевом еврокубковом матче
2023.02.24 14:05
1
«Очень тяжело признать, что это конец». Индзаги – о Роналду
2022.12.12 13:45
6
Стали известны претенденты на звание лучшего тренера года по версии Globe Soccer Awards
2022.10.20 12:56
1
Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов, превзойдя Роналду, Неймара и Индзаги
2022.09.08 01:00
1
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Фото
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
«Беневенто» Филиппо Индзаги вылетел из Серии А, после того как «Лацио» Симоне Индзаги не обыграл «Торино»
2021.05.19 11:26
5
Серия А. «Милан» победил «Беневенто» Филиппо Индзаги, Гайч вышел на 76-й минуте
2021.05.01 23:43
1
Индзаги – о Гайче: «По характеристикам он напоминает Левандовского. Только он еще и молод»
2021.03.23 12:59
5
Кьеза – первый итальянец из «Ювентуса» после Индзаги, забивший 2+ мяча в матче плей-офф ЛЧ
2021.03.10 01:22
1
«Филиппо Индзаги крайне заинтересован в Адольфо». «Беневенто» подтвердил договоренность по Гайчу
2021.01.26 17:11
3
Серия А. «Торино» в первом матче Николы на 93-й минуте ушел от поражения от «Беневенто» Филиппо Индзаги
2021.01.23 00:44
Серия А. «Сассуоло» в меньшинстве обыграл «Беневенто» Филиппо Индзаги и вышел на второе место
2020.12.12 00:40
1
Серия А. «Ювентус» обменялся голами с «Беневенто» Филиппо Индзаги
2020.11.28 22:01
4
Жалолиддинов: «На просмотре в «Беневенто» чувствовал, что Индзаги во мне заинтересован»
2020.10.25 11:46
Серия А. «Лацио» обыграл «Кальяри»; «Сампдория» упустила преимущество в два мяча и уступила «Беневенто» Индзаги
2020.09.26 21:10
«Беневенто» Филиппо Индзаги вышел в Серию А, установив рекорд во втором итальянском дивизионе
2020.06.30 00:44
2
Команды братьев Индзаги лидируют в Серии А и Серии В. Такое случилось впервые в истории
2020.03.01 12:15
2
Филиппо Индзаги возглавил клуб Серии В «Беневенто»
2019.06.22 12:42
1
Фото
Михайлович вновь сменил Филиппо Индзаги на посту главного тренера. На этот раз – в «Болонье»
2019.01.28 23:23
1
Гаттузо – об ударе Индзаги по спине: «Чем сильнее бью – тем больше люблю»
2018.12.19 10:58
Фото
Филиппо Индзаги – новый главный тренер «Болоньи»
2018.06.13 22:54
Филиппо Индзаги претендует на пост главного тренера «Дженоа», в который может перейти Кришито
2018.04.11 15:25
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