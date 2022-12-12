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Филиппо Индзаги
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Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
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22:20
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21:54
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21:08
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2
20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
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Филиппо Индзаги - новости
Тренер
Имя
Филиппо
Фамилия
Индзаги
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 августа 1973
Статистика
Новости
Статьи
Посты
16 марта
12:58
Текст
Ох, сколько топ-клубов летом могут сменить тренера. Мы разобрали каждый случай
5
24 февраля
14:05
Ди Мария – четвертый игрок в истории «Ювентуса» с хет-триком в гостевом еврокубковом матче
1
12 декабря 2022
13:45
«Очень тяжело признать, что это конец». Индзаги – о Роналду
6
20 октября 2022
12:56
Стали известны претенденты на звание лучшего тренера года по версии Globe Soccer Awards
1
8 сентября 2022
01:00
Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов, превзойдя Роналду, Неймара и Индзаги
1
24 марта 2022
08:56
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
9 июня 2021
13:46
Фото
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2
19 мая 2021
11:26
«Беневенто» Филиппо Индзаги вылетел из Серии А, после того как «Лацио» Симоне Индзаги не обыграл «Торино»
5
1 мая 2021
23:43
Серия А. «Милан» победил «Беневенто» Филиппо Индзаги, Гайч вышел на 76-й минуте
1
23 марта 2021
12:59
Индзаги – о Гайче: «По характеристикам он напоминает Левандовского. Только он еще и молод»
6
10 марта 2021
01:22
Кьеза – первый итальянец из «Ювентуса» после Индзаги, забивший 2+ мяча в матче плей-офф ЛЧ
1
26 января 2021
17:11
«Филиппо Индзаги крайне заинтересован в Адольфо». «Беневенто» подтвердил договоренность по Гайчу
3
23 января 2021
00:44
Серия А. «Торино» в первом матче Николы на 93-й минуте ушел от поражения от «Беневенто» Филиппо Индзаги
12 декабря 2020
00:40
Серия А. «Сассуоло» в меньшинстве обыграл «Беневенто» Филиппо Индзаги и вышел на второе место
1
28 ноября 2020
22:01
Серия А. «Ювентус» обменялся голами с «Беневенто» Филиппо Индзаги
4
25 октября 2020
11:46
Жалолиддинов: «На просмотре в «Беневенто» чувствовал, что Индзаги во мне заинтересован»
26 сентября 2020
21:10
Серия А. «Лацио» обыграл «Кальяри»; «Сампдория» упустила преимущество в два мяча и уступила «Беневенто» Индзаги
30 июня 2020
00:44
«Беневенто» Филиппо Индзаги вышел в Серию А, установив рекорд во втором итальянском дивизионе
2
1 марта 2020
12:15
Команды братьев Индзаги лидируют в Серии А и Серии В. Такое случилось впервые в истории
2
22 июня 2019
12:42
Филиппо Индзаги возглавил клуб Серии В «Беневенто»
1
28 января 2019
23:23
Фото
Михайлович вновь сменил Филиппо Индзаги на посту главного тренера. На этот раз – в «Болонье»
1
19 декабря 2018
10:58
Гаттузо – об ударе Индзаги по спине: «Чем сильнее бью – тем больше люблю»
13 июня 2018
22:54
Фото
Филиппо Индзаги – новый главный тренер «Болоньи»
11 апреля 2018
15:25
Филиппо Индзаги претендует на пост главного тренера «Дженоа», в который может перейти Кришито
10 ноября 2017
18:53
Индзаги посоветовал итальянцам сыграть против Швеции на контратаках
26 августа 2017
09:16
Индзаги: «Милан» будет бороться за чемпионство»
1
26 мая 2017
06:32
Филиппо Индзаги может возглавить «Сассуоло»
2
18 мая 2017
01:25
Индзаги: «В финалах все решают детали. В матче с «Ювентусом» они были не на нашей стороне»
27 февраля 2017
23:13
Невилл: «Габбиадини напоминает мне Филиппо Индзаги»
1
6 сентября 2016
18:24
Филиппо Индзаги: «Пока в Италии есть «Ювентус», борьбы за скудетто можно не ждать»
2
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