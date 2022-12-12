«Очень тяжело признать, что это конец». Индзаги – о Роналду

Экс-форвард «Милана» и сборной Италии Филиппо Индзаги прокомментировал ситуацию с Криштиану Роналду.

В субботу Португалия вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко (0:1).

Роналду в 5 матчах турнира забил 1 гол – в ворота Ганы с пенальти.

С ноября форвард остается без клуба – «МЮ» расторг с ним контракт после скандального интервью.

«Я всегда говорил, что футболистам очень тяжело остановиться. Очень тяжело признать, что это конец. Такое случалось с каждым из нас.

Неизвестно, что ждет тебя впереди, а футбол вызывает эмоции, которые больше нигде не получишь.

Не знаю, что происходит в голове у Роналду. Любому тренеру нелегко работать с ним.

К счастью, меня заставили уйти, иначе я бы играл до 39 лет. Но некоторые футболисты заслуживают окончания карьеры, оставаясь на топ-уровне», – сказал Индзаги.

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