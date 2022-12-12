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    «Очень тяжело признать, что это конец». Индзаги – о Роналду

    Экс-форвард «Милана» и сборной Италии Филиппо Индзаги прокомментировал ситуацию с Криштиану Роналду.

    • В субботу Португалия вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко (0:1).
    • Роналду в 5 матчах турнира забил 1 гол – в ворота Ганы с пенальти.
    • С ноября форвард остается без клуба – «МЮ» расторг с ним контракт после скандального интервью.

    «Я всегда говорил, что футболистам очень тяжело остановиться. Очень тяжело признать, что это конец. Такое случалось с каждым из нас.

    Неизвестно, что ждет тебя впереди, а футбол вызывает эмоции, которые больше нигде не получишь.

    Не знаю, что происходит в голове у Роналду. Любому тренеру нелегко работать с ним.

    К счастью, меня заставили уйти, иначе я бы играл до 39 лет. Но некоторые футболисты заслуживают окончания карьеры, оставаясь на топ-уровне», – сказал Индзаги.

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1263

      Shlоmо 14 минут назад

      Так уж и с каждым?? Абсолютно большинство футболистов высшего класса карьеру заканчивают достойно. Как офигенно все же заканчивал карьеру Ибра. Своевременно ушел в МЛС, потом феерично вернулся в МЮ, ещё фееричнее - в Милан. Играл сколько дадут, играл потрясающе, помогал молодым, давал ментальный заряд и ещё чемпионом стал под занавес с Миланом, который чемпионом то и не был с момента уходы Ибры 10 лет назад. Эпик просто.

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      Рейтинг: +2043

      Maxi_7 53 минуты назад

      Ему так уже тысячу раз говорили и в 32 года, когда у него была голевая засуха в Реале в первые пол года сезона, а потом... а потом он забивал в каждом матче плей-офф лч, выигрывал этот трофей и золотой мяч по итогу сезона. Роналду боец и просто так не сдастся просто потому, что кто-то там сказал, что это его конец... конец будет тогда когда он сам это скажет, а раз не говорит, значит ещё чувствует в себе силы, чтобы что-то менять в этом мире.

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