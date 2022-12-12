«Очень тяжело признать, что это конец». Индзаги – о Роналду

Так уж и с каждым?? Абсолютно большинство футболистов высшего класса карьеру заканчивают достойно. Как офигенно все же заканчивал карьеру Ибра. Своевременно ушел в МЛС, потом феерично вернулся в МЮ, ещё фееричнее - в Милан. Играл сколько дадут, играл потрясающе, помогал молодым, давал ментальный заряд и ещё чемпионом стал под занавес с Миланом, который чемпионом то и не был с момента уходы Ибры 10 лет назад. Эпик просто.
Экс-форвард «Милана» и сборной Италии Филиппо Индзаги прокомментировал ситуацию с Криштиану Роналду.
- В субботу Португалия вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко (0:1).
- Роналду в 5 матчах турнира забил 1 гол – в ворота Ганы с пенальти.
- С ноября форвард остается без клуба – «МЮ» расторг с ним контракт после скандального интервью.
«Я всегда говорил, что футболистам очень тяжело остановиться. Очень тяжело признать, что это конец. Такое случалось с каждым из нас.
Неизвестно, что ждет тебя впереди, а футбол вызывает эмоции, которые больше нигде не получишь.
Не знаю, что происходит в голове у Роналду. Любому тренеру нелегко работать с ним.
К счастью, меня заставили уйти, иначе я бы играл до 39 лет. Но некоторые футболисты заслуживают окончания карьеры, оставаясь на топ-уровне», – сказал Индзаги.
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