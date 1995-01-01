Кьеза – первый итальянец из «Ювентуса» после Индзаги, забивший 2+ мяча в матче плей-офф ЛЧ

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза сделал дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:1, дополнительное время).

Кьеза – первый итальянский игрок за 22 года, забивший не менее двух голов в матче плей-офф Лиги чемпионов за «Ювентус».

В 1999 году Филиппо Индзаги оформил дубль в полуфинальном матче ЛЧ с «Манчестер Юнайтед» (2:3).