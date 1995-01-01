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    Кьеза – первый итальянец из «Ювентуса» после Индзаги, забивший 2+ мяча в матче плей-офф ЛЧ

    Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза сделал дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:1, дополнительное время).

    Кьеза – первый итальянский игрок за 22 года, забивший не менее двух голов в матче плей-офф Лиги чемпионов за «Ювентус».

    В 1999 году Филиппо Индзаги оформил дубль в полуфинальном матче ЛЧ с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

    • Кьеза забил четыре гола и отдал один ассист в восьми матчах текущего сезона ЛЧ.
    • Рыночная стоимость Кьезы – 48 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4807

      dinar7777dinar 1 час назад

      хороший игрок ! Но его жаль что он перешел в тувин.

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