Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»

Филиппо Индзаги станет новым главным тренером «Палермо», выступающим в Серии B.

В минувшем сезоне он возглавлял «Пизу», с которой занял 2-е место в турнире и вышел в Серию A. Прежний клуб специалиста получит компенсацию от сицилийцев в размере около 700 тысяч евро.

«Палермо» подпишет с Индзаги контракт на 2 года с опцией продления еще на сезон в случае выхода клуба в Серию A.