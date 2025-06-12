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  • Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»

Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»

Вчера, 11:45
2

Филиппо Индзаги станет новым главным тренером «Палермо», выступающим в Серии B.

В минувшем сезоне он возглавлял «Пизу», с которой занял 2-е место в турнире и вышел в Серию A. Прежний клуб специалиста получит компенсацию от сицилийцев в размере около 700 тысяч евро.

«Палермо» подпишет с Индзаги контракт на 2 года с опцией продления еще на сезон в случае выхода клуба в Серию A.

  • Сицилийский клуб в минувем сезон стал 8-м в Серии B.
  • Ранее 51-летний Филиппо Индзаги возглавлял также «Милан», «Венецию», «Болонью», «Беневенто», «Брешию», «Реджину» и «Салернитану».

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Италия. Серия В Пиза Палермо Индзаги Филиппо
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Комментарии (2)
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Сергей-Горовой-google
1749719962
хочется, чтобы у Пиппо "стрельнуло" и на тренерской скамейке, ибо, шишек уже поднабил. да и "Палермо" давно пора в "СериюА", - Сицилия заждалась.❤
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zigbert
1749757466
У Симоне получается лучше, хотя Филиппо играл в футбол лучше.
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