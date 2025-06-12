Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»

Филиппо Индзаги станет новым главным тренером «Палермо», выступающим в Серии B.
В минувшем сезоне он возглавлял «Пизу», с которой занял 2-е место в турнире и вышел в Серию A. Прежний клуб специалиста получит компенсацию от сицилийцев в размере около 700 тысяч евро.
«Палермо» подпишет с Индзаги контракт на 2 года с опцией продления еще на сезон в случае выхода клуба в Серию A.
- Сицилийский клуб в минувем сезон стал 8-м в Серии B.
- Ранее 51-летний Филиппо Индзаги возглавлял также «Милан», «Венецию», «Болонью», «Беневенто», «Брешию», «Реджину» и «Салернитану».
Источник: La Gazzetta dello Sport