Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года

«Пиза» гарантировала себе 2-е место по итогам нынешнего сезона в Серии B и повышение в классе.

В матче 37-го тура команда в гостях проиграла «Бари» (0:1). Основной преследователь «Пизы» «Специя» также потерпел выездное поражение от «Реджаны» (1:3).

На счету «Пизы» 72 очка после 36 матчей. За два тура до финиша она стала недосягаема для «Специи», на счету которой 63 балла. 1-е место в Серии B ранее обеспечил себе «Сассуоло».

«Пиза» в последний раз играла в Серии A в сезоне-1990/91.

Команду тренирует Филиппо Индзаги, известный по выступлениям за «Ювентус», «Милан» и сборную Италии.