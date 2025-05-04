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Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года

Вчера, 19:24

«Пиза» гарантировала себе 2-е место по итогам нынешнего сезона в Серии B и повышение в классе.

В матче 37-го тура команда в гостях проиграла «Бари» (0:1). Основной преследователь «Пизы» «Специя» также потерпел выездное поражение от «Реджаны» (1:3).

На счету «Пизы» 72 очка после 36 матчей. За два тура до финиша она стала недосягаема для «Специи», на счету которой 63 балла. 1-е место в Серии B ранее обеспечил себе «Сассуоло».

«Пиза» в последний раз играла в Серии A в сезоне-1990/91.

Команду тренирует Филиппо Индзаги, известный по выступлениям за «Ювентус», «Милан» и сборную Италии.

  • Помимо «Сассуоло» и «Пизы» повышение в классе получит клуб, выигравший плей-офф Серии B. В нем примут участие команды, занявшие в основном турнире места с 3-го по 8-е.
  • Также известен один клуб, который вылетит из Серии A по итогам текущего сезона – «Монца». Остальные команды сохраняют шансы на спасение.

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия В Италия. Серия А Пиза Бари Индзаги Филиппо
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