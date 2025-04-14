Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

В Серию A вернулся клуб, вылетевший в прошлом сезоне

Сегодня, 09:55

Лидер Серии B «Сассуоло» обеспечил себе возвращение в Серию A по итогам текущего сезона.

Напрямую в высший дивизион Италии перейдут две лучшие команды. «Сассуоло» занимает в Серии B 1-е место с 75 очками после 33 матчей. Идущая на 3-м месте с 59 очками «Специя», и команды, расположенные в таблице ниже, уже не смогут догнать лидера.

Второе место в турнире сейчас занимает «Пиза» с 66 очками.

  • «Сассуоло» в прошлом сезоне вылетел из Серии A, заняв в чемпионате 19-е место.
  • Команда провела 11 лет подряд в высшем дивизионе Италии в сезонах 2013/14–2023/24.

Еще по теме:
Хуммельс может вернуться в «Боруссию» ради участия в одном турнире
Экс-советник Федуна отреагировал на угрозы в адрес Тотти из-за поездки в Москву 2
Тотти угрожали из-за поездки в Москву 10
Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия В Италия. Серия А Сассуоло
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Орлов оценил игру Соболева в матче с «Краснодаром»
11:33
3
Самая сексуальная спортивная ведущая России возмутилась премиальными «Зенита» за разгром «Краснодара»
11:32
9
Агент Сперцяна отказалась от варианта перехода игрока в клуб из топ-3 АПЛ
11:25
5
Зиньковский прокомментировал информацию об уходе из «Спартака»
11:03
1
ФотоЧемпионские расклады в РПЛ по версии суперкомпьютера
10:26
5
Червиченко сказал, в чем Мусаев превосходит Станковича и наоборот
09:37
16
Мостовой ответил, есть ли у «Спартака» шансы на чемпионство
09:23
1
Назван срок дисквалификации Мбаппе за грубый фол в матче Ла Лиги
09:17
Червиченко назвал условие для чемпионства «Спартака»: «Это будет мегапозор, но все равно»
08:39
41
Стал известен 4-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
08:27
Все новости
Все новости
В Серию A вернулся клуб, вылетевший в прошлом сезоне
09:55
Сына Буффона вызвали в юношескую сборную Чехии
18 февраля
Правнук Муссолини забил первый гол в карьере
2024.12.23 19:45
5
Карреру уволили из клуба третьего итальянского дивизиона
2024.09.27 16:39
7
«Сампдория» уволила Пирло
2024.08.29 19:08
Черышев покинул «Венецию»
2024.06.04 13:30
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
2024.05.11 00:34
Отец Черышева сделал заявление о будущем Дениса
2024.05.09 16:43
7
Каррера вывел «Асколи» из зоны вылета
2024.04.27 19:45
Лидер Серии B заинтересовался хавбеком ЦСКА
2024.04.17 11:21
2
В «Венеции» определились с будущим Черышева
2024.03.28 15:24
1
Итальянский клуб подтвердил назначение Карреры
2024.03.13 01:42
1
Каррера нашел новую команду – он не тренировал почти три года
2024.03.13 00:36
1
В «Венеции» допустили уход Черышева
2024.02.23 15:00
1
Черышев прокомментировал ярлык «хрустального» игрока
2024.01.08 08:30
Черышев рассказал, когда последний раз общался с Карпиным
2024.01.05 10:37
Черышев заявил о намерении остаться в «Венеции» до лета
2024.01.04 13:34
Черышев рассказал, почему получает малое количество игрового времени от Ваноли
2024.01.04 13:07
1
Итальянский клуб попробует подписать Черышева зимой
2024.01.03 10:53
В «Венеции» назвали условие для ухода Черышева в аренду
2024.01.02 19:31
2
«Венеция» хочет расстаться с Черышевым
2023.12.31 16:46
1
Черышев подешевел на Transfermarkt
2023.12.27 21:29
1
Черышев высказался о недостатке игрового времени в «Венеции»
2023.12.22 13:54
Черышев может перейти из «Венеции» в другой итальянский клуб
2023.12.14 21:46
2
Отец Черышева оценил вероятность зимнего ухода Дениса из «Венеции»
2023.11.25 11:42
Фабрегас стал и.о. главного тренера клуба из Италии
2023.11.13 13:06
Фабрегас возглавит итальянский клуб
2023.11.13 08:08
Стал известен клуб, в котором Черышев проведет сезон-2023/24
2023.08.23 11:32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 