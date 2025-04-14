В Серию A вернулся клуб, вылетевший в прошлом сезоне

Лидер Серии B «Сассуоло» обеспечил себе возвращение в Серию A по итогам текущего сезона.

Напрямую в высший дивизион Италии перейдут две лучшие команды. «Сассуоло» занимает в Серии B 1-е место с 75 очками после 33 матчей. Идущая на 3-м месте с 59 очками «Специя», и команды, расположенные в таблице ниже, уже не смогут догнать лидера.

Второе место в турнире сейчас занимает «Пиза» с 66 очками.