«Акрон» близок к покупке защитника «Палермо»

«Акрон» собирается купить центрального защитника «Палермо» Ионцуа Неделчару. Сумма трансфера ориентировочно составит 300-400 тысяч евро.
- В этом сезоне игрок сборной Румынии провел за итальянский клуб 10 матчей.
- Срок контракта 28-летнего футболиста с «Палермо», который сейчас выступает в Серии B, заканчивается 30 июня этого года.
- Transfermarkt оценивает Неделчару в 750 тысяч евро.
- В 2018–2020 годах он выступал в «Уфе».
- Неделчару был в заявке сборной Румынии на Евро-2024, но на поле не выходил.