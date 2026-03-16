Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии

Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул впервые в карьере назначен главным тренером.
45-летний специалист официально возглавил «Чезену», выступающую в итальянской Серии B.
С ним заключили контракт до 30 июня 2026 года с опцией продления при выполнении определенных условий.
- Будучи футболистом, Коул поиграл за «Арсенал», «Челси», «Рому», «Кристал Пэлас», «Дерби Каунти» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В период с 2001 по 2014 год он провел 107 матчей за сборную Англии.
- После завершения карьеры стал тренером – входил в штабы «Челси», «Эвертона», «Бирмингема», взрослой и молодежной сборной Англии.
- «Чезена» занимает восьмое место в таблице Серии В и борется за выход в плей-офф.
Источник: сайт «Чезены»