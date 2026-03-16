Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии

Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул впервые в карьере назначен главным тренером.

45-летний специалист официально возглавил «Чезену», выступающую в итальянской Серии B.

С ним заключили контракт до 30 июня 2026 года с опцией продления при выполнении определенных условий.