В «Венеции» определились с будущим Черышева

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин заявил, что ближайшим летом полузащитник Денис Черышев станет свободным агентом.
– Будет ли активирована опция продления контракта Дениса Чернышева?
– В договоре есть пункт, предусматривающий автоматическое продление при наступлении условия. Это условие не было соблюдено, поэтому 1 июля Черышев станет свободным агентом.
- Черышев перешел в «Венецию» летом 2022 года.
- В нынешнем сезоне 33-летний россиянин выходил на поле в 9 матчах и не отметился результативными действиями.
- «Венеция» в данный момент занимает второе место в Серии B.
- В 2024 году Черышев еще ни разу не выходил на поле, оставаясь в запасе в большинстве матчей.
Источник: Sport24