Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Венеции» определились с будущим Черышева

28 марта 2024, 15:24
1

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин заявил, что ближайшим летом полузащитник Денис Черышев станет свободным агентом.

– Будет ли активирована опция продления контракта Дениса Чернышева?

– В договоре есть пункт, предусматривающий автоматическое продление при наступлении условия. Это условие не было соблюдено, поэтому 1 июля Черышев станет свободным агентом.

  • Черышев перешел в «Венецию» летом 2022 года.
  • В нынешнем сезоне 33-летний россиянин выходил на поле в 9 матчах и не отметился результативными действиями.
  • «Венеция» в данный момент занимает второе место в Серии B.
  • В 2024 году Черышев еще ни разу не выходил на поле, оставаясь в запасе в большинстве матчей.

Еще по теме:
Отец Черышева прокомментировал уход сына из «Красавы» 1
Черышев покинул «Красаву» после прихода украинского тренера
Отец Черышева сказал, может ли игрок перейти в таджикистанский клуб
Источник: Sport24
Италия. Серия В Венеция Черышев Денис
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1711656521
Не нужен этот старый хрусталь никому!!!
Ответить
Главные новости
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
Батраков поделился эмоциями от первого матча в Лиге чемпионов
16:26
2
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
5
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
15:23
2
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
2
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
5
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
4
Все новости
Все новости
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
ФотоЗащитник сборной Италии перешел из клуба Серии B к вице-чемпиону страны
19 августа
ФотоЧемпион мира-2006 Неста нашел новую работу
9 июня
ФотоДумбия перешел в «Спортинг»
4 июня
Определилась третья команда, вышедшая в Серию А
30 мая
Определился 3-й клуб, вылетевший из Серии A
25 мая
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Определилась первая команда, вышедшая в Серию А
1 мая
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Фото«Милан» купил 19-летнего хавбека у «Вероны»
3 февраля
ФотоПобедитель Евро Инсинье нашел новый клуб
30 января
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
ФотоИгрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Фото«Монца» продлила контракт с экс-форвардом «Спартака»
2025.06.04 20:05
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
2025.06.03 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
В Серию A вернулся клуб, вылетевший в прошлом сезоне
2025.04.14 09:55
Сына Буффона вызвали в юношескую сборную Чехии
2025.02.18 16:54
«Акрон» близок к покупке защитника «Палермо»
2025.02.02 18:35
Правнук Муссолини забил первый гол в карьере
2024.12.23 19:45
5
Каррера готов вернуться в Россию после увольнения из «Асколи»
2024.09.27 17:51
8
Карреру уволили из клуба третьего итальянского дивизиона
2024.09.27 16:39
6
«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
2024.09.11 20:08
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+