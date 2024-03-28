В «Венеции» определились с будущим Черышева

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин заявил, что ближайшим летом полузащитник Денис Черышев станет свободным агентом.

– Будет ли активирована опция продления контракта Дениса Чернышева?

– В договоре есть пункт, предусматривающий автоматическое продление при наступлении условия. Это условие не было соблюдено, поэтому 1 июля Черышев станет свободным агентом.