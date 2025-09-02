Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B

Защитник Деннис Хаджикадунич перешел на правах аренды в «Сампдорию» до конца сезона. Права на футболиста принадлежат «Ростову».
В марта 2022 года Хаджикадунич воспользовался правом приостановить контракт с российским клубом. С тех пор он выступал на правах аренды за «Мальме», «Мальорку» и «Гамбург».
- Контракт 27-летнего боснийца с «Ростовом» действует до 30 июня 2026 года.
- В российском клубе с 2018 по 2021 годы Хаджикадунич провел 69 матчей, забил 3 гола, отдал 3 передачи.
Источник: официальный сайт «Сампдории»