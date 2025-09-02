Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B

Защитник Деннис Хаджикадунич перешел на правах аренды в «Сампдорию» до конца сезона. Права на футболиста принадлежат «Ростову».

В марта 2022 года Хаджикадунич воспользовался правом приостановить контракт с российским клубом. С тех пор он выступал на правах аренды за «Мальме», «Мальорку» и «Гамбург».