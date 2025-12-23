ФНС заблокировала 11 счетов «Ростова»

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров подтвердил блокировку некоторых клубных счетов .
Федеральная налоговая служба приостановила операции по 11 счетам из-за неуплаты налогов, сборов, пеней или штрафов.
«Есть задолженность по налогам и сборам. До конца года счета будут разблокированы. Идет переговорный процесс с налоговой инспекцией, мы пришли к общему знаменателю. В ближайшее время долг погасим», – сказал Гончаров.
- Сообщалось, что общий долг клуба достиг 4-5 миллиардов рублей.
- Из-за этого ростовчане рискуют не доиграть сезон-2025/26.
Источник: «РБ Спорт»