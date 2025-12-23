В «Ростове» раскрыли реальный размер клубного долга

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров конкретизировал, сколько денег должен клуб.
- Сообщалось, что долг клуба достиг 4-5 миллиардов рублей.
- Из-за этого они рискуют не доиграть сезон-2025/26.
- Ожидается продажа 8+ футболистов.
– Нет таких долгов. Их просто в нашей природе не существует и никогда в финансово-хозяйственной деятельности не было.
– Судя по отчетности РФС, долг «Ростова» год назад был 1,5 млрд рублей.
– Сейчас так и есть. Задолженность крутится вокруг этой цифры. Причем сейчас речь идет о том, что принята дорожная карта по реструктуризации долгов.
Каким образом – пока не могу говорить. Но в ближайшие три месяца все это документально будет подтверждено, процедура завершится. В результате задолженность резко снизится.
– Получается, у клуба глобальных проблем нет?
– Все хорошо. Очень много работы проделано, мы двигаемся в нужном направлении.
Более того, я разговаривал с представителями Российского футбольного союза, еще раз подтвердив все наши намерения. Рассказал о дорожной карте, которая у нас есть.
Так что мы двигаемся в правильном направлении, чтобы получить лицензию весной будущего года.