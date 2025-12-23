В «Ростове» раскрыли реальный размер клубного долга

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров конкретизировал, сколько денег должен клуб.

Сообщалось, что долг клуба достиг 4-5 миллиардов рублей.

Из-за этого они рискуют не доиграть сезон-2025/26.

Ожидается продажа 8+ футболистов.

– Нет таких долгов. Их просто в нашей природе не существует и никогда в финансово-хозяйственной деятельности не было.

– Судя по отчетности РФС, долг «Ростова» год назад был 1,5 млрд рублей.

– Сейчас так и есть. Задолженность крутится вокруг этой цифры. Причем сейчас речь идет о том, что принята дорожная карта по реструктуризации долгов.

Каким образом – пока не могу говорить. Но в ближайшие три месяца все это документально будет подтверждено, процедура завершится. В результате задолженность резко снизится.

– Получается, у клуба глобальных проблем нет?

– Все хорошо. Очень много работы проделано, мы двигаемся в нужном направлении.

Более того, я разговаривал с представителями Российского футбольного союза, еще раз подтвердив все наши намерения. Рассказал о дорожной карте, которая у нас есть.

Так что мы двигаемся в правильном направлении, чтобы получить лицензию весной будущего года.