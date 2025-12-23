Гендиректор «Ростова» сделал заявление о финансовой ситуации в клубе

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров отреагировал на новость о миллиардных долгах клуба.

Сообщалось, что задолженность достигла 4-5 миллиардов рублей.

Из-за этого они рискуют не доиграть сезон-2025/26.

Ожидается продажа 8+ футболистов.

«Таких, как Ваня Карпов, много, и откуда он владеет информацией по клубу, мне непонятно. Никакой распродажи не планируется – это 100%.

Откуда взята информация, мне тоже неясно. О каких‑то долгах, о которых идет речь, мне непонятно, из какого они воздуха взяты. Глупости», – сказал Гончаров.