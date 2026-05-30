Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Финал ЛЧ РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Определилась третья команда, вышедшая в Серию А

Сегодня, 00:32

«Монца» вслед за «Венецией» и «Фрозиноне» поднялась из Серии B по итогам сезона-2025/26.

Команда Паоло Бьянко проиграла «Катанцаро» ответный переходной матч со счетом 0:2 после победы с аналогичным счетом в первом стыке.

«Монца» вышла в Серию А благодаря более высокому месту в таблице – третье против пятого у «Катанцаро».

Им удалось вернуться в высший итальянский дивизион через год после вылета из него.

Италия. Серия В. Переходные матчи
Монца - Катанцаро - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Ф. Джек, 39; 0:2 - R. Frosinini , 78.
Таблица турнира

Еще по теме:
Матерацци оправдался за поездку в Россию: «Понимаю, что разочаровал многих» 2
Пирло оценил перспективы Батракова стать великим
Ираола отказал «Милану» ради клуба АПЛ
Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия В Италия. Серия А Катанцаро Монца
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода
15:09
1
Экс-игрок сборной Бразилии завершил карьеру в 42 года
14:31
«Ливерпуль» принял судьбоносное решение по Слоту
14:19
Фото«Ростов» продлил контракт с форвардом до 2030 года
13:42
Игрокам «Спартака» рассказали, как правильно распоряжаться деньгами
13:26
3
«Спартак» наказан по итогам суперфинала против «Краснодара»
13:12
11
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
12:52
1
Прогноз Генича на финал ЛЧ «ПСЖ» – «Арсенал»
12:29
6
ВидеоСборная Узбекистана тренируется в Нью-Йорке перед дебютным ЧМ
12:07
3
«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге
11:49
2
Все новости
Все новости
Определилась третья команда, вышедшая в Серию А
00:32
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
ФотоПобедитель Евро Инсинье нашел новый клуб
30 января
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
Фото«Монца» продлила контракт с экс-форвардом «Спартака»
2025.06.04 20:05
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
В Серию A вернулся клуб, вылетевший в прошлом сезоне
2025.04.14 09:55
Сына Буффона вызвали в юношескую сборную Чехии
2025.02.18 16:54
Правнук Муссолини забил первый гол в карьере
2024.12.23 19:45
5
Карреру уволили из клуба третьего итальянского дивизиона
2024.09.27 16:39
6
«Сампдория» уволила Пирло
2024.08.29 19:08
Черышев покинул «Венецию»
2024.06.04 13:30
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
2024.05.11 00:34
Отец Черышева сделал заявление о будущем Дениса
2024.05.09 16:43
7
Каррера вывел «Асколи» из зоны вылета
2024.04.27 19:45
Лидер Серии B заинтересовался хавбеком ЦСКА
2024.04.17 11:21
2
В «Венеции» определились с будущим Черышева
2024.03.28 15:24
1
Итальянский клуб подтвердил назначение Карреры
2024.03.13 01:42
1
Каррера нашел новую команду – он не тренировал почти три года
2024.03.13 00:36
1
В «Венеции» допустили уход Черышева
2024.02.23 15:00
1
Черышев прокомментировал ярлык «хрустального» игрока
2024.01.08 08:30
Черышев рассказал, когда последний раз общался с Карпиным
2024.01.05 10:37
Черышев заявил о намерении остаться в «Венеции» до лета
2024.01.04 13:34
Черышев рассказал, почему получает малое количество игрового времени от Ваноли
2024.01.04 13:07
1
Итальянский клуб попробует подписать Черышева зимой
2024.01.03 10:53
В «Венеции» назвали условие для ухода Черышева в аренду
2024.01.02 19:31
2
«Венеция» хочет расстаться с Черышевым
2023.12.31 16:46
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 