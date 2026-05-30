Определилась третья команда, вышедшая в Серию А

«Монца» вслед за «Венецией» и «Фрозиноне» поднялась из Серии B по итогам сезона-2025/26.
Команда Паоло Бьянко проиграла «Катанцаро» ответный переходной матч со счетом 0:2 после победы с аналогичным счетом в первом стыке.
«Монца» вышла в Серию А благодаря более высокому месту в таблице – третье против пятого у «Катанцаро».
Им удалось вернуться в высший итальянский дивизион через год после вылета из него.
Италия. Серия В. Переходные матчи
Монца - Катанцаро - 0:2 (0:1)Таблица турнира
Голы: 0:1 - Ф. Джек, 39; 0:2 - R. Frosinini , 78.
