Определилась третья команда, вышедшая в Серию А

«Монца» вслед за «Венецией» и «Фрозиноне» поднялась из Серии B по итогам сезона-2025/26.

Команда Паоло Бьянко проиграла «Катанцаро» ответный переходной матч со счетом 0:2 после победы с аналогичным счетом в первом стыке.

«Монца» вышла в Серию А благодаря более высокому месту в таблице – третье против пятого у «Катанцаро».

Им удалось вернуться в высший итальянский дивизион через год после вылета из него.