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«Сампдория» уволила Пирло

29 августа 2024, 19:08

«Сампдория» сообщила, что уволила Андреа Пирло с поста главного тренера команды. Вместе с ним покинули клуб еще четыре члена его тренерского штаба.

  • Бывший полузащитник сборной Италии, «Милана» и «Ювентуса» возглавил «Сампдорию» прошлым летом.
  • В прошлом сезоне команда под руководством Пирло стала 7-й в Серии B.
  • В текущем турнире «Сампдория» занимает 19-е место – в трех турах команда сыграла вничью и потерпела два поражения.
  • Ранее 45-летний Пирло был главным тренером «Ювентуса» и турецкого «Фатих Карагюмрюк».

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Источник: официальный сайт «Сампдории»
Италия. Серия В Сампдория Пирло Андреа
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