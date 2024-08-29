«Сампдория» уволила Пирло

«Сампдория» сообщила, что уволила Андреа Пирло с поста главного тренера команды. Вместе с ним покинули клуб еще четыре члена его тренерского штаба.

Бывший полузащитник сборной Италии, «Милана» и «Ювентуса» возглавил «Сампдорию» прошлым летом.

В прошлом сезоне команда под руководством Пирло стала 7-й в Серии B.

В текущем турнире «Сампдория» занимает 19-е место – в трех турах команда сыграла вничью и потерпела два поражения.

Ранее 45-летний Пирло был главным тренером «Ювентуса» и турецкого «Фатих Карагюмрюк».