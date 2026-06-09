Чемпион мира-2006 Неста нашел новую работу

Алессандро Неста назначен главным тренером «Авеллино 1912». Соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.
В тренерский штаб Несты войдут ассистент Лоренцо Рубиначчи, технические сотрудники Массимо Ло Монако и Винченцо Варрика, тренер по физподготовке Лука Мореллини, тренер вратарей Раффаэле Клементе и матч-аналитик Федерико Сольдано. Специалисты приступят к работе с 1 июля 2026 года.
- Бывший защитник «Лацио» и «Милана» начал тренерскую карьеру в американском «Майами», где проработал три сезона. В Италии 49-летний специалист дебютировал в сезоне-2018/19 у руля «Перуджи» в Серии B. Затем Неста возглавлял «Фрозиноне» и «Реджану» во втором дивизионе, а также «Монцу» в Серии А.
- Всего на счету Несты 192 матча в качестве главного тренера в Серии А, Серии B, Кубке Италии и плей-офф Серии B.
- Неста-игрок – чемпион мира-2006.
Источник: официальный сайт «Авеллино»