Чемпион мира-2006 Неста нашел новую работу

Алессандро Неста назначен главным тренером «Авеллино 1912». Соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.

В тренерский штаб Несты войдут ассистент Лоренцо Рубиначчи, технические сотрудники Массимо Ло Монако и Винченцо Варрика, тренер по физподготовке Лука Мореллини, тренер вратарей Раффаэле Клементе и матч-аналитик Федерико Сольдано. Специалисты приступят к работе с 1 июля 2026 года.