Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - ТТ ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чемпион мира-2006 Неста нашел новую работу

Сегодня, 10:21

Алессандро Неста назначен главным тренером «Авеллино 1912». Соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.

В тренерский штаб Несты войдут ассистент Лоренцо Рубиначчи, технические сотрудники Массимо Ло Монако и Винченцо Варрика, тренер по физподготовке Лука Мореллини, тренер вратарей Раффаэле Клементе и матч-аналитик Федерико Сольдано. Специалисты приступят к работе с 1 июля 2026 года.

  • Бывший защитник «Лацио» и «Милана» начал тренерскую карьеру в американском «Майами», где проработал три сезона. В Италии 49-летний специалист дебютировал в сезоне-2018/19 у руля «Перуджи» в Серии B. Затем Неста возглавлял «Фрозиноне» и «Реджану» во втором дивизионе, а также «Монцу» в Серии А.
  • Всего на счету Несты 192 матча в качестве главного тренера в Серии А, Серии B, Кубке Италии и плей-офф Серии B.
  • Неста-игрок – чемпион мира-2006.

Еще по теме:
Топ-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+ 3
«Монца» уволила экс-спартаковца, назначенного 1,5 месяца назад 1
Экс-спартаковец сменил Несту в «Монце» 5
Источник: официальный сайт «Авеллино»
Италия. Серия В Авеллино Неста Алессандро
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Реакция кардиолога на новый приступ Эриксена
11:18
«Спартак» предложит 4 миллиона за игрока «Локо»
10:31
11
«Крылья Советов» обязали продать трех игроков
10:05
1
«Локо» планирует продать игроков на 40-50 миллионов, чтобы выжить
09:33
7
«Спартак» – главный претендент на форварда «Локо»
09:05
1
Гусев прокомментировал увольнение из «Динамо»
08:43
1
Товарищеский матч. Испания в Мексике обыграла Перу (3:1)
08:18
Побег Юрана из Хабаровска, вариант для Дзюбы в РПЛ, новый тренер «Акрона» и другие новости
01:54
Аленичев посоветовал «Спартаку» усилить четыре позиции и продать легионера
01:29
11
ВидеоСборной Узбекистана устроили строгий досмотр в Нью-Йорке
01:20
17
Все новости
Все новости
ФотоЧемпион мира-2006 Неста нашел новую работу
10:21
Определилась третья команда, вышедшая в Серию А
30 мая
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
ФотоПобедитель Евро Инсинье нашел новый клуб
30 января
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
Фото«Монца» продлила контракт с экс-форвардом «Спартака»
2025.06.04 20:05
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
В Серию A вернулся клуб, вылетевший в прошлом сезоне
2025.04.14 09:55
Сына Буффона вызвали в юношескую сборную Чехии
2025.02.18 16:54
Правнук Муссолини забил первый гол в карьере
2024.12.23 19:45
5
Карреру уволили из клуба третьего итальянского дивизиона
2024.09.27 16:39
6
«Сампдория» уволила Пирло
2024.08.29 19:08
Черышев покинул «Венецию»
2024.06.04 13:30
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
2024.05.11 00:34
Отец Черышева сделал заявление о будущем Дениса
2024.05.09 16:43
7
Каррера вывел «Асколи» из зоны вылета
2024.04.27 19:45
Лидер Серии B заинтересовался хавбеком ЦСКА
2024.04.17 11:21
2
В «Венеции» определились с будущим Черышева
2024.03.28 15:24
1
Итальянский клуб подтвердил назначение Карреры
2024.03.13 01:42
1
Каррера нашел новую команду – он не тренировал почти три года
2024.03.13 00:36
1
В «Венеции» допустили уход Черышева
2024.02.23 15:00
1
Черышев прокомментировал ярлык «хрустального» игрока
2024.01.08 08:30
Черышев рассказал, когда последний раз общался с Карпиным
2024.01.05 10:37
Черышев заявил о намерении остаться в «Венеции» до лета
2024.01.04 13:34
Черышев рассказал, почему получает малое количество игрового времени от Ваноли
2024.01.04 13:07
1
Итальянский клуб попробует подписать Черышева зимой
2024.01.03 10:53
В «Венеции» назвали условие для ухода Черышева в аренду
2024.01.02 19:31
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 