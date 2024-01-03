Итальянский клуб попробует подписать Черышева зимой

Спортивный директор «Лекко» Доменико Фраччолла подтвердил, что клуб заинтересован в трансфере российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.
«Мы по-прежнему заинтересованы в трансфере Дениса Черышева. Но на данный момент такой возможности нет. Его трансфер заблокирован по личным обстоятельствам игрока.
Пытаться подписать Черышева летом мы не будем. Только в текущее трансферное окно», – сказал Фраччолла.
- «Лекко» выступает в Серии B – клуб в этом сезоне вернулся на этот уровень впервые за последние 50 лет.
- В нынешнем сезоне 33-летний Черышев провел за «Венецию» 8 встреч в Серии B и 1 в Кубке Италии, но ни разу не отыграл полный матч. Лишь раз Черышев попал в стартовый состав, а в остальных случаях выходил на замену.
- В данный момент «Венеция» занимает второе место в Серии B, а «Лекко» – 16-е.