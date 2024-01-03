Итальянский клуб попробует подписать Черышева зимой

Спортивный директор «Лекко» Доменико Фраччолла подтвердил, что клуб заинтересован в трансфере российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.

«Мы по-прежнему заинтересованы в трансфере Дениса Черышева. Но на данный момент такой возможности нет. Его трансфер заблокирован по личным обстоятельствам игрока.

Пытаться подписать Черышева летом мы не будем. Только в текущее трансферное окно», – сказал Фраччолла.