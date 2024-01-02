В «Венеции» назвали условие для ухода Черышева в аренду

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал, может ли Денис Черышев покинуть команду во время зимнего трансферного окна.

«Срок контракта Дениса Черышева истекает 30 июня, поэтому, если новый клуб предложит ему длительный контракт, возможно, он согласится.

Мы можем предоставить футболисту аренду только в том случае, если продлим с ним контракт, но на сегодняшний день мы не обсуждали с Денисом этот вопрос.

Насколько высока вероятность того, что мы продлим соглашение с Черышевым? Посмотрим уже в этом месяце», – заявил Брендолин.