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    В «Венеции» назвали условие для ухода Черышева в аренду

    Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал, может ли Денис Черышев покинуть команду во время зимнего трансферного окна.

    «Срок контракта Дениса Черышева истекает 30 июня, поэтому, если новый клуб предложит ему длительный контракт, возможно, он согласится.

    Мы можем предоставить футболисту аренду только в том случае, если продлим с ним контракт, но на сегодняшний день мы не обсуждали с Денисом этот вопрос.

    Насколько высока вероятность того, что мы продлим соглашение с Черышевым? Посмотрим уже в этом месяце», – заявил Брендолин.

    • Черышев в «Венеции» с августа 2022 года.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 9 матчах (161 минута) без голевых действий.
    • Сообщалось об интересе к российскому вингеру со стороны «Лекко» и «Пари НН».

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    Источник: Sport24

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    02.01.2024 19:31
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    Комментарии (2)
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    ВетеR
    1704218284
    Гоните в шею этого кривого
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    portero
    1704220586
    Жадные итальянцы надеются денег за старый хрусталь сорвать.... Будете ему ещё полгода платить!!!!
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