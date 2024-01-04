Черышев рассказал, почему получает малое количество игрового времени от Ваноли

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Паоло Ваноли.

«У нас [с Ваноли] все хорошо, часто разговариваем, у нас хорошие отношения. Просто у тренера такое видение, но это может измениться.

Главное, что у нас сплоченная команда, что мы идем среди лидеров турнирной таблицы. Сейчас важно довести дело до конца, а там посмотрим.

Конечно, каждому футболисту хочется много игрового времени, но сейчас такие обстоятельства. Надо усердно работать, продолжать выкладываться на полную. Сейчас команда смотрится очень достойно, ребята, которые выходят с первых минут, играют очень хорошо, поэтому я все понимаю.

Это футбол, у меня уже были такие ситуации в карьере, поэтому буду прилагать максимум усилий, продолжать работать, помогать команде в те отрезки, когда мне дают играть», – сказал Черышев.