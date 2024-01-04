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    • Черышев рассказал, почему получает малое количество игрового времени от Ваноли

    Черышев рассказал, почему получает малое количество игрового времени от Ваноли

    Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Паоло Ваноли.

    «У нас [с Ваноли] все хорошо, часто разговариваем, у нас хорошие отношения. Просто у тренера такое видение, но это может измениться.

    Главное, что у нас сплоченная команда, что мы идем среди лидеров турнирной таблицы. Сейчас важно довести дело до конца, а там посмотрим.

    Конечно, каждому футболисту хочется много игрового времени, но сейчас такие обстоятельства. Надо усердно работать, продолжать выкладываться на полную. Сейчас команда смотрится очень достойно, ребята, которые выходят с первых минут, играют очень хорошо, поэтому я все понимаю.

    Это футбол, у меня уже были такие ситуации в карьере, поэтому буду прилагать максимум усилий, продолжать работать, помогать команде в те отрезки, когда мне дают играть», – сказал Черышев.

    • В нынешнем сезоне 33-летний Черышев провел за «Венецию» 8 встреч в Серии B и 1 в Кубке Италии, но ни разу не отыграл полный матч. Лишь раз Черышев попал в стартовый состав, а в остальных случаях выходил на замену.
    • Ваноли был главным тренером «Спартака» с декабря 2021-го по май 2022 года.
    • «Венеция» занимает второе место в Серии B после 18 туров.

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    Источник: «РИА Новости»

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    04.01.2024 13:07
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    Комментарии (1)
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    Benifacto
    1704363850
    хрустальный мальчик вот и не выпускают...
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