Черышев рассказал, почему получает малое количество игрового времени от Ваноли

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Паоло Ваноли.
«У нас [с Ваноли] все хорошо, часто разговариваем, у нас хорошие отношения. Просто у тренера такое видение, но это может измениться.
Главное, что у нас сплоченная команда, что мы идем среди лидеров турнирной таблицы. Сейчас важно довести дело до конца, а там посмотрим.
Конечно, каждому футболисту хочется много игрового времени, но сейчас такие обстоятельства. Надо усердно работать, продолжать выкладываться на полную. Сейчас команда смотрится очень достойно, ребята, которые выходят с первых минут, играют очень хорошо, поэтому я все понимаю.
Это футбол, у меня уже были такие ситуации в карьере, поэтому буду прилагать максимум усилий, продолжать работать, помогать команде в те отрезки, когда мне дают играть», – сказал Черышев.
- В нынешнем сезоне 33-летний Черышев провел за «Венецию» 8 встреч в Серии B и 1 в Кубке Италии, но ни разу не отыграл полный матч. Лишь раз Черышев попал в стартовый состав, а в остальных случаях выходил на замену.
- Ваноли был главным тренером «Спартака» с декабря 2021-го по май 2022 года.
- «Венеция» занимает второе место в Серии B после 18 туров.