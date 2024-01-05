Черышев рассказал, когда последний раз общался с Карпиным

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев выразил желание вновь сыграть за сборную России.

«Хотелось бы [сыграть за сборную], но посмотрим. Не все зависит от меня, но я буду прикладывать максимум усилий для этого. А там как бог даст.

Сейчас общения [с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным] нет. Я ездил на первые сборы, когда Валерий Георгиевич возглавил сборную. А потом ситуация изменилась, можно так сказать, после чего мы не общались. Посмотрим, в будущем всякое может произойти», – сказал Черышев.