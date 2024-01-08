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    Черышев прокомментировал ярлык «хрустального» игрока

    Российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев сказал, что старается не обращать внимания на комментарии в свой адрес.

    – На вас ярлык «хрустального» игрока. Не обидно?

    – Я стараюсь делать свое дело максимально хорошо, то, что зависит от меня. Стараюсь не обращать внимания на комментарии, они бывают всякими. В последние годы я чувствую себя намного лучше.

    Может быть, остается какое-то впечатление из-за того, что в начале карьеры было много травм. Но что есть, то есть. Это спорт, травмы могут быть у каждого спортсмена, это было, есть и будет. Просто надо исходить из своих возможностей и выполнять все то, что необходимо – питание, отдых, тренажерка, тренировки.

    • В нынешнем сезоне 33-летний Черышев провел за «Венецию» 8 встреч в Серии B и 1 в Кубке Италии, но ни разу не отыграл полный матч. Лишь раз Черышев попал в стартовый состав, а в остальных случаях выходил на замену.
    • В последний раз он получал травму в конце ноября 2022 года. Из-за повреждения мышц бедра Черышев не попадал в заявку «Венеции» в течение 7 матчей и вернулся в нее в конце января 2023 года.

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    Источник: «РИА Новости»

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    08.01.2024 08:30
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