Черышев прокомментировал ярлык «хрустального» игрока

Российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев сказал, что старается не обращать внимания на комментарии в свой адрес.

– На вас ярлык «хрустального» игрока. Не обидно?

– Я стараюсь делать свое дело максимально хорошо, то, что зависит от меня. Стараюсь не обращать внимания на комментарии, они бывают всякими. В последние годы я чувствую себя намного лучше.

Может быть, остается какое-то впечатление из-за того, что в начале карьеры было много травм. Но что есть, то есть. Это спорт, травмы могут быть у каждого спортсмена, это было, есть и будет. Просто надо исходить из своих возможностей и выполнять все то, что необходимо – питание, отдых, тренажерка, тренировки.