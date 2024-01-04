Черышев заявил о намерении остаться в «Венеции» до лета

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев сказал, что намерен помочь своей команде закончить сезон-2023/24 на самом высоком месте из возможных.
«Мы с клубом решили, что будем принимать какое-либо решение летом. Сейчас самое главное – сконцентрироваться на команде, чтобы закончить чемпионат на самом высоком месте из возможных.
Мои намерения – остаться в «Венеции» до лета, тренироваться, играть, помогать команде. А потом уже будем думать», – сказал Черышев.
- В нынешнем сезоне 33-летний Черышев провел за «Венецию» 8 встреч в Серии B и 1 в Кубке Италии, но ни разу не отыграл полный матч. Лишь раз Черышев попал в стартовый состав, а в остальных случаях выходил на замену.
- «Венеция» занимает второе место в Серии B после 18 туров.
- Интерес к Черышеву проявляли «Лекко» и «Пари НН».