Черышев заявил о намерении остаться в «Венеции» до лета

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев сказал, что намерен помочь своей команде закончить сезон-2023/24 на самом высоком месте из возможных.

«Мы с клубом решили, что будем принимать какое-либо решение летом. Сейчас самое главное – сконцентрироваться на команде, чтобы закончить чемпионат на самом высоком месте из возможных.

Мои намерения – остаться в «Венеции» до лета, тренироваться, играть, помогать команде. А потом уже будем думать», – сказал Черышев.