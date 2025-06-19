Трамп встретился с игроками «Ювентуса» и спросил их про трансгендеров

Президент США Дональд Трамп провел встречу с делегацией «Ювентуса» в Белом доме.

Итальянская команда прибыла в Соединенные Штаты для участия в клубном чемпионате мира.

С Трампом встретились футболисты «Юве», главный тренер Игор Тудор, генеральный директор Дамьен Комолли.

Американский президент попытался обсудить с игроками трансгендеров в спорте.

«Может ли женщина попасть в вашу команду, ребята?» – спросил Трамп.

Футболисты нервно улыбнулись, но не ответили. Комолли старался уклониться от ответа и перейти к другой теме. Трамп назвал его «очень дипломатичным».