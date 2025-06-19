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  • Трамп встретился с игроками «Ювентуса» и спросил их про трансгендеров

Трамп встретился с игроками «Ювентуса» и спросил их про трансгендеров

Сегодня, 00:42
2

Президент США Дональд Трамп провел встречу с делегацией «Ювентуса» в Белом доме.

Итальянская команда прибыла в Соединенные Штаты для участия в клубном чемпионате мира.

С Трампом встретились футболисты «Юве», главный тренер Игор Тудор, генеральный директор Дамьен Комолли.

Американский президент попытался обсудить с игроками трансгендеров в спорте.

«Может ли женщина попасть в вашу команду, ребята?» – спросил Трамп.

Футболисты нервно улыбнулись, но не ответили. Комолли старался уклониться от ответа и перейти к другой теме. Трамп назвал его «очень дипломатичным».

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Источник: The Guardian
Клубный чемпионат мира Италия. Серия А Ювентус
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Комментарии (2)
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рылы
1750288568
зачем он про спартачей спрашивал???
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