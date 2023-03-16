Ох, сколько топ-клубов летом могут сменить тренера. Мы разобрали каждый случай

Европейский сезон перешел в важнейшую стадию – главные клубы борются за трофеи, но некоторые уже задумываются о возможной смене тренеров. Об этом мы и поговорим.

«Реал»: кажется, Анчелотти может уйти – недавний победитель ЛЧ уже учит испанский

У «Реала» в этом сезоне получается далеко не все. Несмотря на выход в четвертьфинал ЛЧ, борьба за чемпионство, похоже, проиграна «Барселоне». У Карло Анчелотти контракт заканчивается в конце июня, и медиа заговорили о его возможном сменщике.

Вот несколько вариантов, которые обсуждают журналисты:

Рауль. Он сейчас трудится в системе «Реала» и уже говорил, что возглавить взрослую команду для одно из самых больших желаний;

Хаби Алонсо. Сейчас в «Байере»;

Маурисио Почеттино. После «ПСЖ» безработный, но открыт к большим вызовам;

Томас Тухель. Тоже сидит без работы. И сейчас он, возможно, главный кандидат.

Различные испанские медиа рассказывали, что по ходу сезона у Тухеля было несколько встреч и переговоров с руководством «Реала». А сейчас он вообще занимается изучением испанского языка. Ни Тухель, ни «Реал» контакты друг с другом пока не комментировали.

Возможно, новый тренер появится и у другого мадридского суперклуба

Да, речь об «Атлетико». Диего Симеоне символизирует последние успехи клуба, но за год до завершения контракта может уйти из «Атлетико». Сам он неоднократно говорил, что мечтает стать тренером «Интера».

Правда, пока была только пара источников, которые говорили об уходе Симеоне. Сам Симеоне сказал: «Не задумываюсь о прощании с «Атлетико». У меня еще есть планы в этом клубе».

«ПСЖ»: ох, там снова неспокойно

Кажется, ранний вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов сильно подорвал авторитет главного тренера Кристофа Гальтье. Вот свежий инсайд от журналиста Sports.fr Ромена Молины: некоторые игроки так недовольны работой Гальтье, что называют его физруком.

Рядом с Гальтье летают слухи о его будущем – уже много медиа написали, что «ПСЖ» засматриваются на Зинедина Зидана. Правда, тот готов тренировать только избранные команды – «Марсель», сборную Франции и «Юве».

К Аллегри много вопросов сейчас – но, похоже, руководство все равно лояльно к нему

«Ювентус» из-за финансовых махинаций сильно опустился в таблице. «Ювентус» опозорился в группе ЛЧ и улетел в плей-офф Лиги Европы. Все это – на фоне недовольства действиями Макса Аллегри.

«Юве» уже задумывался о смене тренера несколько месяцев назад – итальянские медиа тогда обсуждали кандидатуры Юргена Клоппа, Роберто Де Дзерби, Антонио Конте. La Gazzetta dello Sport говорит, что середина весны покажет, будет ли летом у «Ювентуса» новый тренер.

«Интер» тоже может попрощаться с Симоне Индзаги

У «Интера» скомканный сезон: лидеры не совсем в форме, денег на усиления нет, а борьба за чемпионство проиграна. Сейчас у клуба есть две надежды – Кубок и Лига чемпионов. Правда, главной задачей остается по-прежнему попадание в топ-4 Серии А. В случае, если Симоне Индзаги упустит эту цель, он может потерять и место работы.

Фото: imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press