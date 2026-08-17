Слуцкий ответил на вопрос о Дзюбе в сборной России по медиафутболу

Тренер Леонид Слуцкий рассказал, что не возьмет Артема Дзюбу в медиафутбольную сборную России.

– Будет ли Дзюба в сборной?

– С какого перепуга? Он может только помочь умереть окончательно. Он всех так закошмарит.

Дзюба назовет 20 раз Маврина блохой, клопом – и Вася развалится и перестанет выговаривать вторую половину букв.