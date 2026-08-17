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  • Слуцкий ответил на вопрос о Дзюбе в сборной России по медиафутболу

Слуцкий ответил на вопрос о Дзюбе в сборной России по медиафутболу

17 августа, 21:47
1

Тренер Леонид Слуцкий рассказал, что не возьмет Артема Дзюбу в медиафутбольную сборную России.

– Будет ли Дзюба в сборной?

– С какого перепуга? Он может только помочь умереть окончательно. Он всех так закошмарит.

Дзюба назовет 20 раз Маврина блохой, клопом – и Вася развалится и перестанет выговаривать вторую половину букв.

  • Слуцкий пока согласился на проведение одного матча во главе медиасборной России – 4 сентября с Таджикистаном в Душанбе.
  • Дзюбе на этой неделе исполнится 38 лет.
  • Форвард остается свободным агентом после ухода из «Акрона».

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Источник: телеграм-канал Медиалиги
Медиафутбол Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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WE ARE FOR PETER
1786994579
Ахахах) так и будет )
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