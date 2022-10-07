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Хаби Алонсо
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«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
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Хаби Алонсо
Полузащитник
Имя
Хаби
Фамилия
Алонсо
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Толоса
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
25 ноября 1981 (41 год)
Рост
183
Вес
75
Статистика
Новости
Статьи
Посты
7 октября 2022
07:53
Хаби Алонсо прокомментировал назначение на пост главного тренера «Байера»
5 октября 2022
16:49
Хаби Алонсо станет главным тренером «Байера»
26 мая 2022
08:41
«Реал Сосьедад» объявил об уходе Хаби Алонсо
14 мая 2022
10:47
Хаби Алонсо претендует на пост главного тренера «Брюгге»
26 марта 2021
14:34
Хаби Алонсо продлил контракт с «Реал Сосьедадом»
22 марта 2021
23:35
Marca: Алонсо пока не договорился с «Боруссией» М
1
13:21
Bild: Хаби Алонсо – новый главный тренер «Боруссии» М
3
12 октября 2020
22:52
France Football назвал претендентов на звание лучшего опорного и атакующего полузащитника в истории
14
2 мая 2020
08:55
Хаби Алонсо может войти в тренерский штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити»
27 апреля 2020
21:59
Фото
Джеррард, Бэйл и Кейн – в сборной лучших футболистов, не выигрывавших АПЛ
1
25 марта 2020
00:48
Фабрегас: «Хаби Алонсо умолял о переходе в «Арсенал» в 2009 году»
2
2 декабря 2019
08:40
Хаби Алонсо: «Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами»
3
12 ноября 2019
08:45
Хаби Алонсо может возглавить «Баварию»
2
25 октября 2019
18:35
Хаби Алонсо может стать помощником Моуринью в «Реале»
1 июня 2019
12:59
Хаби Алонсо возглавил вторую команду «Реала Сосьедад»
1
18 января 2019
22:56
22 января Роналду и Хаби Алонсо предстанут перед судом
3
23 октября 2018
18:46
Моуринью хочет видеть Алонсо своим помощником в «Реале»
2
29 августа 2018
14:17
Хаби Алонсо возглавил одну из молодежных команд «Реала»
31 мая 2018
11:07
Рауль и Хаби Алонсо будут работать в молодежных командах «Реала»
2
27 мая 2018
10:14
Фото
Хаби Алонсо: «Поздравления «Реалу». Горжусь «Ливерпулем»
1
25 апреля 2018
18:56
Алонсо: «Бавария» очень давит на своем поле. «Реалу» придется страдать в Мюнхене»
1
18 апреля 2018
15:45
Рауль, Хави и Хаби Алонсо поступили на тренерские курсы
2
21 марта 2018
22:14
Хаби Алонсо не рекомендует Левандовскому покидать «Баварию»
15:22
Прокуратура Испании требует пять лет тюрьмы для Алонсо за неуплату налогов
6
15 марта 2018
15:51
Хаби Алонсо снова обвинили в неуплате налогов. Ему грозит 8 лет тюрьмы
5
31 января 2018
09:40
Хаби Алонсо: «Зидан самый подходящий на данный момент тренер для «Реала»
9 ноября 2017
22:29
Фото
Зидан, Дель Пьеро, Подольски, Кака и Хаби Алонсо сфотографировались в Москве с мячом ЧМ-2018
15
18:22
Фото
Зидан, Кака, Дель Пьеро и Хаби Алонсо сфотографировались в Москве
8
3 ноября 2017
21:16
Источник: Зидан, Месси и Хаби Алонсо примут участие в представлении мяча ЧМ-2018
1
10 октября 2017
19:20
Видео
Алонсо возглавил команду, созданную Adidas
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