Хаби Алонсо обвиняется в налоговом мошенничестве

Верховный суд Испании намерен рассмотреть апелляционную жалобу государственной прокуратуры на оправдательный приговор Хаби Алонсо. Главный тренер «Байера» обвиняется в налоговом мошенничестве, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, государственная прокуратура Испании уже второй раз не соглашается с решением Высшего суда юстиции Мадрида о признании невиновным 41-летнего испанца в деле о неуплате налогов. По мнению обвинения, в период с 2010 по 2012 год чемпиона мира не доплатил в государственную казну примерно 2 млн евро.
- С 2010 по 2012 год Хаби Алонсо защищал цвета мадридского «Реала».
- Испанец является главным тренером леверкузенского «Байера» с осени 2022 года.
- После семи туров Бундеслиги команда Хаби Алонсо лидирует в турнирной таблице с 19 очками.
Источник: Mundo Deportivo