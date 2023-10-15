Хаби Алонсо обвиняется в налоговом мошенничестве

Верховный суд Испании намерен рассмотреть апелляционную жалобу государственной прокуратуры на оправдательный приговор Хаби Алонсо. Главный тренер «Байера» обвиняется в налоговом мошенничестве, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, государственная прокуратура Испании уже второй раз не соглашается с решением Высшего суда юстиции Мадрида о признании невиновным 41-летнего испанца в деле о неуплате налогов. По мнению обвинения, в период с 2010 по 2012 год чемпиона мира не доплатил в государственную казну примерно 2 млн евро.