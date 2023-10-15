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    Хаби Алонсо обвиняется в налоговом мошенничестве

    Верховный суд Испании намерен рассмотреть апелляционную жалобу государственной прокуратуры на оправдательный приговор Хаби Алонсо. Главный тренер «Байера» обвиняется в налоговом мошенничестве, сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, государственная прокуратура Испании уже второй раз не соглашается с решением Высшего суда юстиции Мадрида о признании невиновным 41-летнего испанца в деле о неуплате налогов. По мнению обвинения, в период с 2010 по 2012 год чемпиона мира не доплатил в государственную казну примерно 2 млн евро.

    • С 2010 по 2012 год Хаби Алонсо выступал в составе мадридского «Реала».
    • Испанец является главным тренером леверкузенского «Байера» с осени 2022 года.
    • После семи туров Бундеслиги команда Хаби Алонсо лидирует в турнирной таблице с 19 очками.

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    Источник: Mundo Deportivo

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