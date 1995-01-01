Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Девушка дня Все блоги -

    Нагоре Аранбуру: как выглядит жена самого успешного тренера 2024 года

    Сегодня, 16:40
    Хаби Алонсо – победитель не только в футболе.

    «Байер» проводит лучший сезон в своей истории. Парни из Леверкузена близки к тому, чтобы оформить «требл». Титул чемпиона страны у них уже есть, впереди два финала – Лиги Европы и Кубка Германии. «Байер» в этом сезоне вообще не проигрывает и демонстрирует выдающуюся командную силу воли. Главный творец этих успехов – Хаби Алонсо. Под руководством испанского тренера клуб за считанные месяцы превратился из вечного неудачника, «Неверкузена» в «Неверлузен» – непобедимый коллектив, сметающий всех соперников на своем славном пути.

    СМИ уже отправляли Хаби Алонсо и в «Реал», и в «Ливерпуль», и в «Баварию». Но сам специалист развеял все слухи, заявив, что следующий сезон точно проведет в Леверкузене. Испанец, похоже, любит стабильность и не склонен к импульсивным поступкам. Это проявляется не только в карьере, но и в личной жизни. Хаби Алонсо давно и счастливо женат.

    Со своей будущей супругой, Нагоре Аранбуру, он познакомился еще в 1999 году. Хаби тогда было всего 18 лет, девушке – 20. Футболист, выступавший в то время за «Реал Сосьедад», узнал о красотке через общих знакомых. Взял номер ее телефона, пригласил в ресторан. Дальше – первое свидание, цветы, романтика.

    Нагоре окончила факультет менеджмента и туризма, параллельно учебе работала моделью. Сотрудничала с популярным брендом Levi's, пробовала себя в качестве актрисы и стилиста.

    Возлюбленные поженились в 2009-м году. Спустя месяц после свадьбы супруги переехали из Ливерпуля в Мадрид. Хаби Алонсо перешел в «Реал», с которым выиграл Лигу чемпионов и множество других трофеев. Нагоре, тем временем, решила заняться предпринимательством. Прошла обучение, открыла интернет-магазин брендовой одежды. Сейчас бизнес приносит стабильный доход, благодаря которому супруга Алонсо сохраняет финансовую независимость от мужа.

    У пары трое детей – сын Джонти и дочери Ане и Эмма. Кажется, теперь мы знаем секрет успеха испанского тренера – с такой поддержкой он и горы может свернуть, и «требл» выиграть.

    Фото: соцсети Нагоре Аранбуру

    Девушка Джуда Беллингема: сексуальная модель, которая старше игрока «Реала» на 5 лет

    Ангелина Ващенко: как выглядит девушка лучшего российского футболиста

    Дочь чемпиона мира чуть не забанили в соцсетях из-за откровенных фото

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Таврида
    1715610596
    Имя да, На горе Аран буру(
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+