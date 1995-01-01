Нагоре Аранбуру: как выглядит жена самого успешного тренера 2024 года

Хаби Алонсо – победитель не только в футболе.

«Байер» проводит лучший сезон в своей истории. Парни из Леверкузена близки к тому, чтобы оформить «требл». Титул чемпиона страны у них уже есть, впереди два финала – Лиги Европы и Кубка Германии. «Байер» в этом сезоне вообще не проигрывает и демонстрирует выдающуюся командную силу воли. Главный творец этих успехов – Хаби Алонсо. Под руководством испанского тренера клуб за считанные месяцы превратился из вечного неудачника, «Неверкузена» в «Неверлузен» – непобедимый коллектив, сметающий всех соперников на своем славном пути.

СМИ уже отправляли Хаби Алонсо и в «Реал», и в «Ливерпуль», и в «Баварию». Но сам специалист развеял все слухи, заявив, что следующий сезон точно проведет в Леверкузене. Испанец, похоже, любит стабильность и не склонен к импульсивным поступкам. Это проявляется не только в карьере, но и в личной жизни. Хаби Алонсо давно и счастливо женат.

Со своей будущей супругой, Нагоре Аранбуру, он познакомился еще в 1999 году. Хаби тогда было всего 18 лет, девушке – 20. Футболист, выступавший в то время за «Реал Сосьедад», узнал о красотке через общих знакомых. Взял номер ее телефона, пригласил в ресторан. Дальше – первое свидание, цветы, романтика.

Нагоре окончила факультет менеджмента и туризма, параллельно учебе работала моделью. Сотрудничала с популярным брендом Levi's, пробовала себя в качестве актрисы и стилиста.

Возлюбленные поженились в 2009-м году. Спустя месяц после свадьбы супруги переехали из Ливерпуля в Мадрид. Хаби Алонсо перешел в «Реал», с которым выиграл Лигу чемпионов и множество других трофеев. Нагоре, тем временем, решила заняться предпринимательством. Прошла обучение, открыла интернет-магазин брендовой одежды. Сейчас бизнес приносит стабильный доход, благодаря которому супруга Алонсо сохраняет финансовую независимость от мужа.

У пары трое детей – сын Джонти и дочери Ане и Эмма. Кажется, теперь мы знаем секрет успеха испанского тренера – с такой поддержкой он и горы может свернуть, и «требл» выиграть.

Фото: соцсети Нагоре Аранбуру

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