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    Девушка Джуда Беллингема: сексуальная модель, которая старше игрока «Реала» на 5 лет

    3 мая, 12:04
    Красотка активно ведет соцсети.

    Джуд Беллингем проводит блистательный сезон: он стал новым лидером «Реала», забил множество голов, в том числе победный – в недавнем Эль-Класико с «Барселоной». Мадридцы уверенно лидируют в испанской Ла Лиге и бьются за победу в Лиге чемпионов. Англичанин возглавляет список главных претендентов на «Золотой мяч». А еще этим летом Джуд поедет на чемпионат Европы вместе со сборной Англии, которая считается одним из главных фаворитов турнира.

    Британские таблоиды уже давно выведывают подробности личной жизни игрока. Беллингем поводов для сплетен не дает, но порой новости появляются и без его непосредственного участия. Голландская модель Лаура Селия Вальк на днях всколыхнула общественность, рассказав об отношениях с самым перспективным футболистом Европы. Во время фотосессии для модного журнала девушка то ли случайно, то ли намеренно проболталась о романе с Беллингемом. Лаура утверждает, что регулярно гостит у англичанина в его мадридской квартире.

    Вальк – успешная модель. Красотка активно ведет соцсети. Свою аудиторию – почти 400 тысяч подписчиков – она регулярно радует снимками в нижнем белье или красивых платьях с глубоким вырезом. «Как повезло Джуду», – пишут в комментариях фанаты. Везунчик-Беллингем ситуацию пока никак не комментирует.

    Фото: соцсети ​​​​​​Лауры Селии Вальк

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    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии (7)
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    acor94
    1714728192
    Милфы подъехали.
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    АлексМак
    1714728932
    норм
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    slavа0508
    1714729921
    С утиными губами ...
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    САНЁК17
    1714737411
    Джуд купи ей одежды, корми хорошо а потом забивай голы
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    k611
    1714739261
    Что их всё на моделей тянет. Возьми простую домохозяйку и будет тебе счастье.
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    nemolod
    1714753146
    Явно перезрелая!
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