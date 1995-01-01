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    Кэти Гудлэнд: как выглядит жена лучшего нападающего мира

    Сегодня, 13:45
    Главная победа в жизни Гарри Кейна.

    Гарри Кейн в этом сезоне неудержим – форвард проводит первый сезон в «Баварии», но уже сейчас атаку мюнхенцев нельзя представить без английского нападающего. Кейн – лучший бомбардир текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Да и в Бундеслиге он забил больше всех. С командными трофеями, правда, у форварда по-прежнему не складывается: за 10 лет в «Тоттенхэме» он не выиграл ни одного титула, нет больших успехов у него пока и с «Баварией».

    Но на самом деле свою главную победу форвард уже одержал: он счастливо женат и воспитывает четырех детей. У Кейна и его супруги, Кэти Гудлэнд, два мальчика и две девочки – Луис, Генри, Иви и Вивьен.

    Гарри познакомился с Кэти много лет назад – они знают друг друга с раннего детства. Вместе ходили в школу, не расставались и после уроков. Кажется, уже тогда, в подростковом возрасте, и зародились их романтические чувства. Кэти после окончания колледжа поступила в Лондонский Университет искусств. Но в качестве профессии выбрала совсем другое направление – девушка стала фитнес-инструктором. Предложение любимой Гарри сделал на Барбадосе. Все было, как в лучших романтических фильмах – теплый вечер, красивый закат, обручальное кольцо, Кейн, присевший на одно колено. Конечно же, она ответила: «да».

    Кэти с детьми регулярно приходят на стадион и поддерживают Кейна во время матчей. Впереди чемпионат Европы. На турнире в Германии Гарри просто гарантирована горячая поддержка.

    Фото: соцсети Кэти Гудлэнд

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    Комментарии (2)
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    Semenycch
    1713351856
    А знаете, она мне симпатична. Она, если судить по фото, не модель женщины, а именно женщина. Похоже, Гарри Кейн, в отличии от того же Аршавина, мозгами не обделён.
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