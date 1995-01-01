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    • У Промеса новая девушка – работала стриптизершей, а теперь выкладывает соблазнительные фото в купальнике
    Девушка дня Все блоги -

    У Промеса новая девушка – работала стриптизершей, а теперь выкладывает соблазнительные фото в купальнике

    5 марта, 16:38
    Внимательнее всех следит за новостями о лидере «Спартака».

    Квинси Промес в эти дни стал главным ньюсмейкером российского футбола. Голландский вингер «Спартака» застрял в ОАЭ и пропустил матч с «Зенитом». Пишут, что игроку грозит депортация в Нидерланды, а там – тюремный срок.

    А ведь еще несколько дней назад пользователи соцсетей обсуждали совсем другие новости, связанные с Квинси. У футболиста, похоже, появилась новая девушка. Если вы еще не в курсе, знакомьтесь: Табата Робинсон.

    Недавно аппетитная красотка выложила совместное видео с Квинси. Пара отдыхала в одном из ресторанов Дубая. Промес оставил комментарий: «Моя любовь»! Похоже, они уже не скрывают свои отношения.

    Табата родилась в криминальном районе Нью-Йорка – Бронксе. Начала зарабатывать деньги, танцуя в местном стриптиз-клубе. Поработала барменом, а потом стала участницей популярного реалити-шоу Bad Girls Club.

    В 2017-м девушка подписала контракт с крупным звукозаписывающим лейблом и взяла псевдоним DreamDoll (Кукла мечты). Табата читает рэп, а этот жанр, как известно, давно привлекает Промеса.

    У Табаты более пяти миллионов подписчиков в соцсетях и 44 миллиона просмотров на ютубе. На днях американка отметила свой 32 день рождения

    Фото: соцсети Табаты Робинсон

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    Рейтинг: 3 Голосов: 3
    Комментарии (20)
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    uS_Number oNe
    1709648325
    А что не так с ней? Вроде норм :-)
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    гууд
    1709650456
    редактор! на то что теперь с этим делать ? смеяться? плакать ? дрочить ? что ?!
    Ответить
    kvm
    1709651671
    давалка...
    Ответить
    anatolich72
    1709651813
    И че дальше? Бомбардир ку-ку в кого вы превращаетесь?
    Ответить
    JIEGEHDA
    1709651962
    Я же говорил это Коля с 4 подъезда
    Ответить
    АлексМак
    1709652775
    мрак
    Ответить
    raritet
    1709657004
    Лично я бы , отношение с такой девахой поставил бы очередным преступлением . Ну , уехал с места ДТП- не беда, заплатил штраф и дальше катайся, но тут то- ПОЛНЫЙ МРАК.
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    qwertyйцукен
    1709658986
    Прикольно.Спартачи за уголовника Промеса жопы рвут, а жопу избранницы Промеса не оценили. Наш герой достоин более красивой жопы , говорят. Гы гы
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1709663791
    Есть куда,было бы чем...
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    Fialet
    1709667082
    Одмины однако обдрочились.
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