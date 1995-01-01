У Промеса новая девушка – работала стриптизершей, а теперь выкладывает соблазнительные фото в купальнике

Внимательнее всех следит за новостями о лидере «Спартака».

Квинси Промес в эти дни стал главным ньюсмейкером российского футбола. Голландский вингер «Спартака» застрял в ОАЭ и пропустил матч с «Зенитом». Пишут, что игроку грозит депортация в Нидерланды, а там – тюремный срок.

А ведь еще несколько дней назад пользователи соцсетей обсуждали совсем другие новости, связанные с Квинси. У футболиста, похоже, появилась новая девушка. Если вы еще не в курсе, знакомьтесь: Табата Робинсон.

Недавно аппетитная красотка выложила совместное видео с Квинси. Пара отдыхала в одном из ресторанов Дубая. Промес оставил комментарий: «Моя любовь»! Похоже, они уже не скрывают свои отношения.

Табата родилась в криминальном районе Нью-Йорка – Бронксе. Начала зарабатывать деньги, танцуя в местном стриптиз-клубе. Поработала барменом, а потом стала участницей популярного реалити-шоу Bad Girls Club.

В 2017-м девушка подписала контракт с крупным звукозаписывающим лейблом и взяла псевдоним DreamDoll (Кукла мечты). Табата читает рэп, а этот жанр, как известно, давно привлекает Промеса.

У Табаты более пяти миллионов подписчиков в соцсетях и 44 миллиона просмотров на ютубе. На днях американка отметила свой 32 день рождения

Фото: соцсети Табаты Робинсон

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