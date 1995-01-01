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    Самая сексуальная женщина-арбитр из России, которая сведет вас с ума

    Сегодня, 12:50
    Она может показать вам красную карточку.

    Знакомьтесь – самый красивый арбитр российского футбола Екатерина Костюнина.

    Девушка профессионально играла в футбол – начинала карьеру в родном Красноярске. Первой ее командой стали «Алые паруса», а потом Костюнина перешла в «Енисей». Закончив выступления, переквалифицировалась в арбитра. Работала на матчах мужской третьей лиги. Сейчас Екатерина уже завязала с судейством – закончила университет, переехала в Москву. Судя по всему, красотка продолжает активно заниматься спортом – она часто делится эффектными фото в купальнике. Подписчики отмечают аппетитные формы Костюниной. И по привычке называют ее самой сексуальной судьей страны.

    Фото: соцсети Екатерины Костюниной

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    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии3
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      Рейтинг: +37513

      VVM1964 18 минут назад

      Ну с ума я конечно не сошел, но ... - на твердую четверочку вполне !!! ( сугубо личное восприятие )

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      Рейтинг: +7170

      Питерский князь 48 минут назад

      Ненавижу накаченные губы.
      Страхолюдина!
      :)))

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      Рейтинг: +37513

      VVM1964 > Питерский князь 20 минут назад

      Все знают, что твой вкус - "Палковводец" !)))

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