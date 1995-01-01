Самая сексуальная женщина-арбитр из России, которая сведет вас с ума

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Знакомьтесь – самый красивый арбитр российского футбола Екатерина Костюнина.

Девушка профессионально играла в футбол – начинала карьеру в родном Красноярске. Первой ее командой стали «Алые паруса», а потом Костюнина перешла в «Енисей». Закончив выступления, переквалифицировалась в арбитра. Работала на матчах мужской третьей лиги. Сейчас Екатерина уже завязала с судейством – закончила университет, переехала в Москву. Судя по всему, красотка продолжает активно заниматься спортом – она часто делится эффектными фото в купальнике. Подписчики отмечают аппетитные формы Костюниной. И по привычке называют ее самой сексуальной судьей страны.

Фото: соцсети Екатерины Костюниной

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