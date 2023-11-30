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Обаятельная «Мисс Италия-2019», покорившая сердце еще одного игрока Серии А

24-летняя модель недолго переживала разрыв с нападающим «Ювентуса». Теперь она встречается с другим футболистом, живущим в том же городе, что и Влахович. В ее сети попал нападающий «Торино» Пьетро Пеллегри. Судя по фотографиям, которые выложила красотка, недавно у пары был очень жаркий отпуск.

Каролине Страмаре 24 года. Девушка получила высшее образование в Академии изящных искусств в Сан-Ремо. Итальянка обожает футбол. С недавних пор она работает на телевидении – ведет программу о матчах Серии В. Но с такими данными у нее есть все шансы «подняться» в элитный дивизион. В родной стране Каролину часто называют «итальянской Меган Фокс». Как думаете, похожа?

Фото: соцсети Каролины Страмаре

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Комментарии (10)
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Сам_себе_сказал
1701344430
таких баб как говна за баней
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biber.ru
1701349138
Обаятельность в чём?
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ЗаЖиМ
1701351089
У нас тоже есть такая "глядь" Виолетта Грачева
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paracetamol
1701356249
У нас в каждой деревне бабы есть красимше, а уж если нарядить...!
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Mirak92
1701360930
Сиськи -два шара гранитных,убегающих в сторону.Жопа - как у мальчугана. Ещё губы как,у дональда дака
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Дядя Серёжа
1701394668
Все на одно лицо, точнее на зад... точнее на сиськи... на губы... Долли..
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Oldtrafford83
1701406689
Админ, перестань выкладывать подобные фото, слишком много альфа самцов на сайте и их эго не справляется с такой тяжестью)))))
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ilichkadr
1701409991
Какая страхолюда!!!
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JIEGEHDA
1701410688
Обаятельность данной особо в том что в 24 она выглядит как в 38? Ну раз так то админ видимо любит женщин по старше
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