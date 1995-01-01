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    Обаятельная «Мисс Италия-2019», покорившая сердце еще одного игрока Серии А

    30 ноября, 14:13
    Каролина Страмаре рассталась с Душаном Влаховичем, но не потеряла интерес к итальянскому футболу.

    24-летняя модель недолго переживала разрыв с нападающим «Ювентуса». Теперь она встречается с другим футболистом, живущим в том же городе, что и Влахович. В ее сети попал нападающий «Торино» Пьетро Пеллегри. Судя по фотографиям, которые выложила красотка, недавно у пары был очень жаркий отпуск.

    Каролине Страмаре 24 года. Девушка получила высшее образование в Академии изящных искусств в Сан-Ремо. Итальянка обожает футбол. С недавних пор она работает на телевидении – ведет программу о матчах Серии В. Но с такими данными у нее есть все шансы «подняться» в элитный дивизион. В родной стране Каролину часто называют «итальянской Меган Фокс». Как думаете, похожа?

    Фото: соцсети Каролины Страмаре

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    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1071

      Mirak92 5 часов назад

      Сиськи -два шара гранитных,убегающих в сторону.Жопа - как у мальчугана. Ещё губы как,у дональда дака

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      Рейтинг: +19618

      paracetamol 6 часов назад

      У нас в каждой деревне бабы есть красимше, а уж если нарядить...!

      0
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      Рейтинг: +361

      ЗаЖиМ 8 часов назад

      У нас тоже есть такая "глядь" Виолетта Грачева

      0
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      Рейтинг: +204

      biber ru 8 часов назад

      Обаятельность в чём?

      1
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      Рейтинг: +482

      Bez Imeni 10 часов назад

      таких баб как говна за баней

      2
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      Рейтинг: -92

      Woodbreak > Bez Imeni 9 часов назад

      согласен

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