Обаятельная «Мисс Италия-2019», покорившая сердце еще одного игрока Серии А

24-летняя модель недолго переживала разрыв с нападающим «Ювентуса». Теперь она встречается с другим футболистом, живущим в том же городе, что и Влахович. В ее сети попал нападающий «Торино» Пьетро Пеллегри. Судя по фотографиям, которые выложила красотка, недавно у пары был очень жаркий отпуск.

Каролине Страмаре 24 года. Девушка получила высшее образование в Академии изящных искусств в Сан-Ремо. Итальянка обожает футбол. С недавних пор она работает на телевидении – ведет программу о матчах Серии В. Но с такими данными у нее есть все шансы «подняться» в элитный дивизион. В родной стране Каролину часто называют «итальянской Меган Фокс». Как думаете, похожа?

Фото: соцсети Каролины Страмаре

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