Украинская красотка – девушка лучшего футболиста чемпионата Испании

Юлия – возлюбленная Артема Довбика.

«Жирона» в этом сезоне разрывает Примеру – отгружает по 4 мяча «Барсе» и «Атлетико» и рубится с «Реалом» за первую строчку. Главный бомбардир команды Артем Довбик забил в чемпионате столько же голов, сколько и Джуд Беллингем. Парни делят лидерство в гонке лучших снайперов – и у того, и у другого по 14 забитых мячей. Уже в следующем сезоне Довбик может перебраться в топ-клуб – судя по ежедневным сообщениям испанских СМИ, на форварда претендуют самые богатые и влиятельные клубы мира. Кто же мотивирует футболиста на новые карьерные свершения?

Знакомьтесь: это очаровательная жена Артема Довбика – Юлия.

Они познакомились много лет назад в украинском городе Черкассы – ходили в одну школу. После получения аттестата начали встречаться. Расстались на несколько лет, а потом встретились вновь – в тот момент, когда Довбик перешел в «Днепр». С тех пор пара неразлучна. Юлия колесила вместе с Артемом по европейским городам – форвард играл в молдавском чемпионате, потом переехал в Данию. И, наконец, нашел себя в испанской Ла Лиге. Очаровательная супруга футболиста часто радует подписчиков яркими фото. Она обожает короткие платья и мини-юбки. Отдыхать пара предпочитает на Мальдивах. В 2022 году у Юлии и Артема родилась дочь Кира.

Фото: соцсети Юлии Довбик

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