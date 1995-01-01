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    Ангелина Ващенко: как выглядит девушка лучшего российского футболиста

    Сегодня, 13:09
    Зачем ей солнце Монако?

    Для Александра Головина нынешний сезон – один из самых успешных в карьере. Российского полузащитника четырежды признавали лучшим игроком месяца в «Монако». Он набрал 12 очков по системе «гол плюс пас» во французской Лиге 1. Наряду с Виссамом Бен-Йедером и Такуми Минамино Головин лидирует в рейтинге самых результативных игроков команды. Увы, из-за травмы хавбек, по всей видимости, пропустит остаток сезона. Зато у него будет возможность проводить больше времени со своей девушкой.

    Знакомьтесь: Ангелина Ващенко – главная фанатка Головина. Информации об этой длинноногой красотке в интернете не так много: она не ведет соцсети и почти не появляется на публике. Предпочитает спокойную жизнь в Монако. Пара недавно переехала в новую квартиру, Ангелина сейчас активно занимается обустройством жилья.

    Девушка родилась и выросла в Новосибирске, там же в 17 лет начала модельную карьеру. Училась в Сибирском государственном университете путей сообщения на факультете управления персоналом. С Головиным познакомилась много лет назад в соцсетях (да, тогда Ангелину еще можно было там найти). Футболист, игравший в то время за ЦСКА, написал ей первым. Дальше – общение, первая встреча, ради которой девушка специально приехала в Москву, начало отношений. Красотку часто можно было встретить на домашних матчах красно-синей команды. Потом она последовала за Головиным в Монако. Стройная красотка обожает короткие платья и мини-юбки. Такие ножки скрывать точно не стоит!

    Фото: соцсети Ангелины Ващенко

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    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии (11)
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    NewLife
    1713867786
    Хорошая парочка)
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    Semenycch
    1713868338
    Силиконовое тело, силиконовые мозги, силиконовая совесть... Головину пример Аршавина не интересен? Очередной безмозглый олень, которого силиконовая мерзость выдоит до вакуума.
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1713869521
    У каждого свой вкус сказал индус...
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    Sedoi_Goblin
    1713870059
    Вааще.. Ващенко Ангелина)
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    biber.ru
    1713870119
    С обезьянкой как-то не ловко.
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    MaxRnD
    1713870859
    Ещё не в Думе ?
    Ответить
    ...уефан
    1713871326
    ...банально и наверное, предсказуемо. Может и ошибаюсь...
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