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    • «Барселона» рассчитывает опередить конкурентов в борьбе за Хаби Алонсо

    «Барселона» рассчитывает опередить конкурентов в борьбе за Хаби Алонсо

    Бывший полузащитник «Реала» Хаби Алонсо входит в число кандидатов на пост главного тренера «Барселоны». 42-летний специалист пользуется популярностью среди некоторых членов совета директоров «блауграны».

    Сейчас Хаби Алонсо возглавляет «Байер». В «Барселоне» принимают во внимание стиль игры его команды, а также тот факт, что назначение Алонсо станет ударом для «Реала». За мадридцев испанец выступал на протяжении 5 сезонов.

    Интерес к услугам Алонсо проявляют и другие клубы, в том числе «Ливерпуль». «Барселона» рассчитывает направить тренеру предложение раньше конкурентов.

    • Под руководством Алонсо «Байер» лидирует в чемпионате Германии с 55 очками после 21 тура.
    • Нынешний главный тренер «Барселоны» Хави покинет свой пост по окончании сезона.

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    Источник: Sport.es

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    13.02.2024 13:29
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