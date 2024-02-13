«Барселона» рассчитывает опередить конкурентов в борьбе за Хаби Алонсо

Бывший полузащитник «Реала» Хаби Алонсо входит в число кандидатов на пост главного тренера «Барселоны». 42-летний специалист пользуется популярностью среди некоторых членов совета директоров «блауграны».

Сейчас Хаби Алонсо возглавляет «Байер». В «Барселоне» принимают во внимание стиль игры его команды, а также тот факт, что назначение Алонсо станет ударом для «Реала». За мадридцев испанец выступал на протяжении 5 сезонов.

Интерес к услугам Алонсо проявляют и другие клубы, в том числе «Ливерпуль». «Барселона» рассчитывает направить тренеру предложение раньше конкурентов.