Мбаппе прокомментировал новость о позорной ошибке врачей «Реала»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не подтвердил информацию, что ему пришлось отыграть три матча с травмой из-за некомпетентности медицинского штаба.

Сообщалось, что врачи мадридского клуба обследовали не то колено футболиста – правое вместо левого.

«Слухи, что врачи осмотрели не то колено, не соответствуют действительности. Возможно, я косвенно несу за это ответственность. Когда появляются проблемы с коммуникацией, все этим пользуются», – сказал 27-летний француз.