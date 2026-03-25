Мбаппе прокомментировал новость о позорной ошибке врачей «Реала»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не подтвердил информацию, что ему пришлось отыграть три матча с травмой из-за некомпетентности медицинского штаба.
Сообщалось, что врачи мадридского клуба обследовали не то колено футболиста – правое вместо левого.
«Слухи, что врачи осмотрели не то колено, не соответствуют действительности. Возможно, я косвенно несу за это ответственность. Когда появляются проблемы с коммуникацией, все этим пользуются», – сказал 27-летний француз.
- Мбаппе пропустил более трех недель.
- У него было растяжение связок колена.
- В этом сезоне форвард провел за «Реал» 35 матчей, забил 38 голов и сделал 6 ассистов.
- В двух последних играх он выходил на замену во вторых таймах.
Источник: El Chiringuito TV