Экс-тренер «Реала» страдает от деменции

У бывшего главного тренера «Реала» и сборной Уэльса Джона Тошака выявлена деменция.

О болезни 77-летнего валлийского специалиста сообщил его сын Кэмерон.

«Это ужасная болезнь. Я разговариваю с ним почти каждый день, и, если мы общаемся после обеда, он может и не помнить, что мы разговаривали утром», – сказал Кэмерон Тошак в интервью Daily Mail.