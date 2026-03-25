Экс-тренер «Реала» страдает от деменции

У бывшего главного тренера «Реала» и сборной Уэльса Джона Тошака выявлена деменция.
О болезни 77-летнего валлийского специалиста сообщил его сын Кэмерон.
«Это ужасная болезнь. Я разговариваю с ним почти каждый день, и, если мы общаемся после обеда, он может и не помнить, что мы разговаривали утром», – сказал Кэмерон Тошак в интервью Daily Mail.
- Тошак возглавлял «Реал» с 1989 по 1990 год и в 1999-м.
- С 2004 по 2010 год он руководил сборной Уэльса.
- Его последнее место работы – иранский «Трактор Сази» в 2018 году.
- За тренерскую карьеру Тошак выиграл пять трофеев.
Источник: BBC