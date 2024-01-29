4 европейских топ-клуба следят за Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо является одним из главных кандидатов на замену Юргену Клоппу в «Ливерпуле».
По данным журналиста Гильема Балаге, интерес к испанскому специалисту также проявляют «Реал», «Бавария» и «Манчестер Сити». В руководстве «горожан» рассматривают 42-летнего Алонсо на замену Хосепу Гвардиоле, если тот не продлит контракт, который истечет в следующем году.
- «Байер» лидирует в Бундеслиге, набрав 49 очков после 19 туров. Клуб из Леверкузена опережает «Баварию» на 2 очка.
- Алонсо возглавил «Байер» в прошлом году, а до этого работал тренером юношей в «Реале» и главным тренером во второй команде «Реал Сосьедад».