Названы возможные сменщики Анчелотти в «Реале»

Португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить мадридский «Реал». Сейчас он является главным тренером «Ромы».

По данным Todofichajes, итальянский специалист Карло Анчелотти покинет «Реал» по окончании сезона. Руководство мадридцев намерено пригласить вместо него Моуринью или наставника «Байера» Хаби Алонсо.

Сообщается, что вариант с португальцем является более реалистичным, поскольку в клубе из Леверкузена не хотят расставаться со своим наставником. Кроме того, Моуринью находится в хороших отношениях с президентом «Реала» Флорентино Пересом.