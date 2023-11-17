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    Названы возможные сменщики Анчелотти в «Реале»

    Португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить мадридский «Реал». Сейчас он является главным тренером «Ромы».

    По данным Todofichajes, итальянский специалист Карло Анчелотти покинет «Реал» по окончании сезона. Руководство мадридцев намерено пригласить вместо него Моуринью или наставника «Байера» Хаби Алонсо.

    Сообщается, что вариант с португальцем является более реалистичным, поскольку в клубе из Леверкузена не хотят расставаться со своим наставником. Кроме того, Моуринью находится в хороших отношениях с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

    • Португалец работал в «Реале» в 2010–2013 годах и за это время по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
    • Хаби Алонсо играл за «Реал» в 2009–2014 годах. Вместе с командой он побеждал в Кубке Испании (дважды), Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке страны (по разу).

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    Источник: Todofichajes

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    17.11.2023 08:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12711

      DeStar 17 ноября, 10:47

      задрал уже этот моур, успеха за последние лет 10 кот наплакал, что-то в челси вышло разок потом скатился резко, или ЛК с ромой - это тип топ?
      ни зрелищности
      ни адекватного подхода( вечно с кем-то конфликтует в команде)
      невозможно смотреть на футбол

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      Рейтинг: +10

      sgtgbdjdnsvb 17 ноября, 10:33

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