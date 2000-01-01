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    Фабрегас: «Хаби Алонсо умолял о переходе в «Арсенал» в 2009 году»

    Бывший полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас рассказал о несостоявшемся трансфере в лондонский клуб его соотечественника Хаби Алонсо.

    «Я все лето разговаривал с Хаби по телефону. Он буквально умолял всех о переходе в «Арсенал». Он действительно хотел приехать. Я старался изо всех сил, общался с руководством. Алонсо стал бы отличным дополнением для нашей команды в то время.

    Когда игрок сам очень хочет прийти, то сделку заключить легко. Случай Хаби Алонсо был как раз таким. Срыв трансфера – это позор, потому что Хаби Алонсо был создан для «Арсенала», – сказал Фабрегас.

    • В итоге Алонсо перешел в «Реал», за который выступал на протяжении пяти сезонов.
    • Мадридский клуб купил испанца у «Ливерпуля» за 34,5 миллиона евро.

    Источник: Goal.com

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