Фабрегас: «Хаби Алонсо умолял о переходе в «Арсенал» в 2009 году»

Бывший полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас рассказал о несостоявшемся трансфере в лондонский клуб его соотечественника Хаби Алонсо.

«Я все лето разговаривал с Хаби по телефону. Он буквально умолял всех о переходе в «Арсенал». Он действительно хотел приехать. Я старался изо всех сил, общался с руководством. Алонсо стал бы отличным дополнением для нашей команды в то время.

Когда игрок сам очень хочет прийти, то сделку заключить легко. Случай Хаби Алонсо был как раз таким. Срыв трансфера – это позор, потому что Хаби Алонсо был создан для «Арсенала», – сказал Фабрегас.