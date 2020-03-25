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  • Фабрегас: «Хаби Алонсо умолял о переходе в «Арсенал» в 2009 году»

Фабрегас: «Хаби Алонсо умолял о переходе в «Арсенал» в 2009 году»

25 марта 2020, 00:48
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Бывший полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас рассказал о несостоявшемся трансфере в лондонский клуб его соотечественника Хаби Алонсо.

«Я все лето разговаривал с Хаби по телефону. Он буквально умолял всех о переходе в «Арсенал». Он действительно хотел приехать. Я старался изо всех сил, общался с руководством. Алонсо стал бы отличным дополнением для нашей команды в то время.

Когда игрок сам очень хочет прийти, то сделку заключить легко. Случай Хаби Алонсо был как раз таким. Срыв трансфера – это позор, потому что Хаби Алонсо был создан для «Арсенала», – сказал Фабрегас.

  • В итоге Алонсо перешел в «Реал», за который выступал на протяжении пяти сезонов.
  • Мадридский клуб купил испанца у «Ливерпуля» за 34,5 миллиона евро.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Арсенал Ливерпуль Реал Фабрегас Сеск Алонсо Хаби
Комментарии (2)
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Давид59
1585122643
Всё беды Арсенала в плохой селекционной политике. Они потом и Сеска не удержали. Теперь в середине таблицы болтаются
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житель СПб
1585237387
Этот Сеск - очень неприятный персонаж. Молодежь не помнит - а я очень хорошо помню, как он гнобил Андрея Аршавина в Арсенале.
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