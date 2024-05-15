Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хаби Алонсо
Новости
Хаби Алонсо - новости
Завершил карьеру
25 ноября 1981 (44), Толоса
#3 | Полузащитник
183 см | 75 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Нагоре Аранбуру: как выглядит жена самого успешного тренера 2024 года
2024.05.15 08:00
«Барселона» рассчитывает опередить конкурентов в борьбе за Хаби Алонсо
2024.02.13 13:29
4 европейских топ-клуба следят за Хаби Алонсо
2024.01.29 12:37
2
Названы возможные сменщики Анчелотти в «Реале»
2023.11.17 08:46
2
Хаби Алонсо обвиняется в налоговом мошенничестве
2023.10.15 15:41
Хаби Алонсо прокомментировал назначение на пост главного тренера «Байера»
2022.10.07 07:53
Хаби Алонсо станет главным тренером «Байера»
2022.10.05 16:49
«Реал Сосьедад» объявил об уходе Хаби Алонсо
2022.05.26 08:41
Хаби Алонсо претендует на пост главного тренера «Брюгге»
2022.05.14 10:47
Хаби Алонсо продлил контракт с «Реал Сосьедадом»
2021.03.26 14:34
Marca: Алонсо пока не договорился с «Боруссией» М
2021.03.22 23:35
1
Bild: Хаби Алонсо – новый главный тренер «Боруссии» М
2021.03.22 13:21
3
France Football назвал претендентов на звание лучшего опорного и атакующего полузащитника в истории
2020.10.12 22:52
14
Хаби Алонсо может войти в тренерский штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити»
2020.05.02 08:55
Фото
Джеррард, Бэйл и Кейн – в сборной лучших футболистов, не выигрывавших АПЛ
2020.04.27 21:59
1
Фабрегас: «Хаби Алонсо умолял о переходе в «Арсенал» в 2009 году»
2020.03.25 00:48
2
Хаби Алонсо: «Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами»
2019.12.02 08:40
2
Хаби Алонсо может возглавить «Баварию»
2019.11.12 08:45
2
Хаби Алонсо может стать помощником Моуринью в «Реале»
2019.10.25 18:35
Хаби Алонсо возглавил вторую команду «Реала Сосьедад»
2019.06.01 12:59
1
22 января Роналду и Хаби Алонсо предстанут перед судом
2019.01.18 22:56
3
Моуринью хочет видеть Алонсо своим помощником в «Реале»
2018.10.23 18:46
2
Хаби Алонсо возглавил одну из молодежных команд «Реала»
2018.08.29 14:17
Рауль и Хаби Алонсо будут работать в молодежных командах «Реала»
2018.05.31 11:07
2
Фото
Хаби Алонсо: «Поздравления «Реалу». Горжусь «Ливерпулем»
2018.05.27 10:14
1
Алонсо: «Бавария» очень давит на своем поле. «Реалу» придется страдать в Мюнхене»
2018.04.25 18:56
1
Рауль, Хави и Хаби Алонсо поступили на тренерские курсы
2018.04.18 15:45
2
Хаби Алонсо не рекомендует Левандовскому покидать «Баварию»
2018.03.21 22:14
Прокуратура Испании требует пять лет тюрьмы для Алонсо за неуплату налогов
2018.03.21 15:22
6
Хаби Алонсо снова обвинили в неуплате налогов. Ему грозит 8 лет тюрьмы
2018.03.15 15:51
5
1
2
3
4
Главные новости
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
1
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
75
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:38
2
Видео
Соболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
Вчера, 21:27
18
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
Вчера, 20:54
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+