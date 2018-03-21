Прокуратура Испании требует пять лет тюрьмы для Алонсо за неуплату налогов

Обвинители требуют пятилетнего тюремного заключения для экс-полузащитника «Реала» Хаби Алонсо по причине уклонения от уплаты налогов.

36-летний футболист обвиняется в сокрытии налогов на сумму 2 миллиона евро в период с 2010 по 2012 год.

Алонсо, защищавший цвета мадридского клуба с 2009 по 2014 год, объявил о завершении карьеры в конце прошлого сезона.

Напомним, ранее за неуплату налогов испанскими властями были привлечены нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Реала» Криштиану Роналду.