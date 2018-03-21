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    Прокуратура Испании требует пять лет тюрьмы для Алонсо за неуплату налогов

    Обвинители требуют пятилетнего тюремного заключения для экс-полузащитника «Реала» Хаби Алонсо по причине уклонения от уплаты налогов.

    36-летний футболист обвиняется в сокрытии налогов на сумму 2 миллиона евро в период с 2010 по 2012 год.

    Алонсо, защищавший цвета мадридского клуба с 2009 по 2014 год, объявил о завершении карьеры в конце прошлого сезона.

    Напомним, ранее за неуплату налогов испанскими властями были привлечены нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Реала» Криштиану Роналду.

    Источник: Football Espana

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    21.03.2018 15:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 марта 2018, 16:46

      ГомоСека гомоРональду на мордовскую зону!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 марта 2018, 15:29

      Руки прочь от игрока Баварии, пусть даже бывшего!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 21 марта 2018, 15:26

      А вообще всех их сажать надо)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 21 марта 2018, 15:25

      с 2019 по 2014 год....

      2
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > Тони Монтана Б 21 марта 2018, 16:21


      ахах)) дада)редакторы явно курят что то)))

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик > Тони Монтана Б 21 марта 2018, 16:27

      парень по ходу, до нашей эры выстурал

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