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    Рауль, Хави и Хаби Алонсо поступили на тренерские курсы

    Несколько экс-игроков сборной Испании поступили на тренерские курсы.

    Обучение проходит на тренировочной базе «красной фурии». По его окончании бывшие футболисты получат тренерские лицензии УЕФА категорий A и B.

    Среди тех, кто поступил на курсы, – Рауль, Хаби Алонсо, Хави, Маркос Сенна, Луис Гарсия, Альберт Риера и Хоан Капдевила. Они прослушают курс лекций по управлению, питанию, медицине, психологии и построению команды.

    Обучение продлится шесть недель.

    Источник: Daily Mail

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    18.04.2018 15:45
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 18:09

      молодцы, удачи в роли тренера замечательным игрокам!

      1
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      Рейтинг: +58

      fc sochi 18 апреля 2018, 17:44

      луис гарсия это который в ливерпуле играл?

      0
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