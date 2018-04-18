Рауль, Хави и Хаби Алонсо поступили на тренерские курсы

Несколько экс-игроков сборной Испании поступили на тренерские курсы.

Обучение проходит на тренировочной базе «красной фурии». По его окончании бывшие футболисты получат тренерские лицензии УЕФА категорий A и B.

Среди тех, кто поступил на курсы, – Рауль, Хаби Алонсо, Хави, Маркос Сенна, Луис Гарсия, Альберт Риера и Хоан Капдевила. Они прослушают курс лекций по управлению, питанию, медицине, психологии и построению команды.

Обучение продлится шесть недель.