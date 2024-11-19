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Хави
Хави
Завершил карьеру
25 января 1980 (46), Террасса
#6 | Полузащитник
170 см | 68 кг
Испания
Статистика
Новости
Публикации
Ибрагимович составил символическую сборную из 7 человек
2024.11.19 11:12
1
Пост
Великая победа «Рубина» над «Барсой»: Бердыев придумал план для Месси, помогал будущий тренер «Спартака», Семак разряжал обстановку
2023.03.03 15:59
5
Пост
Катар сам вырастил тренера сборной: он попал в страну благодаря человеку, который нашел Месси, и уже взял Кубок Азии
2022.11.20 14:39
1
Пост
Правда ли, что Месси может вернуться в «Барселону»
2022.10.08 13:00
Кандидат в президенты «Барселоны»: «Даже если у Кумана будет отличный сезон, я не передумаю. Мой фаворит – Хави»
2020.08.19 11:28
3
Хави: «Если «Барселона» выигрывает ЛЧ, то с Ла Лигой. У «Реала» так не бывает»
2020.04.14 19:21
5
Фалькао может перейти в «Аль-Садд», который тренирует Хави. Колумбийцу предлагают 10 миллионов в год
2020.04.05 21:24
1
Фото
Месси — рекордсмен «Барселоны» по количеству матчей в Эль Класико
2020.03.02 01:12
Фото
«Аль-Садд» – обладатель Кубка Катара. Это второй трофей в тренерской карьере Хави
2020.01.18 06:45
Фото
Глушаков выложил фото с Хави
2019.09.27 22:58
2
Фото
Хави потерял обувь в матче азиатской Лиги чемпионов
2019.08.07 06:12
1
Нойер, Неста, Лэмпард, Хави и Рауль – в символической сборной Евро-U21 всех времен
2019.06.16 19:52
2
Хави: «Без Месси «Барселона» не выиграла бы столько трофеев. Но даже он нуждается в команде»
2019.06.10 22:12
1
Месси: «Скучаю по Хави и Иньесте»
2019.06.01 10:57
1
39-летний Хави провел последний матч в карьере
2019.05.20 21:45
6
Хави: «Хочу вернуться в «Барселону», но пока не готов к этому»
2019.05.18 09:19
1
Sport.es: Вальдес может войти в тренерский штаб Хави в «Аль-Садде»
2019.05.10 19:18
Sport.es: Куман – основной претендент на пост тренера «Барселоны». Тен Хаг – в списке
2019.05.09 18:33
13
Sport.es: «Бетис» рассматривает кандидатуру Хави на пост главного тренера
2019.05.04 09:47
5
Месси – Хави: «В футболе ты продолжишь добиваться успеха во всем»
2019.05.03 21:25
3
Хави объявил о завершении карьеры в конце сезона. Игроку 39 лет
2019.05.02 18:58
6
Рибери может присоединиться к Хави в «Аль-Садде»
2019.04.15 13:59
1
Хави выиграл первый трофей за 4 года в Катаре. Летом он завершит карьеру
2019.04.04 20:40
2
Хави: «Месси – лучший игрок в истории. Он 12 лет делает результат»
2019.03.23 01:42
7
Месси установил новый рекорд «Барселоны» по числу побед во всех турнирах
2019.03.18 07:17
6
Видео
Месси повторил рекорд Хави по числу побед в составе «Барселоны»
2019.03.14 12:26
1
Месси обошел Иньесту по играм в Лиге чемпионов за «Барселону». Больше матчей только у Хави
2019.03.13 23:38
4
Хави призвал Месси перейти в «Аль-Садд»
2019.02.08 15:25
10
Месси вошел в тройку лидеров по количеству побед в Примере. Он обошел Рауля
2019.01.28 01:49
6
Фото
Хави угадал семь участников 1/4 финала Кубка Азии
2019.01.22 22:34
7
1
2
3
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5
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Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
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Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
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